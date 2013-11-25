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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 25 ноября 2013
Рома
25.11.2013, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
90'
+3
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
М. Бенатиа
90'
81'
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
М. Боррьелло
81'
81'
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
81'
80'
Желтая карточка
С. Эрикссон
73'
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Майкон
73'
70'
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Флоренци
69'
65'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
3-2-3-2
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
16
Додо
13
Майкон
8
Строотман
15
Пьянич
16
Де Росси
27
Жервиньо
22
Льяич
4-3-1-2
1
Аврамов
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
26
Эрикссон
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
4
Бенатиа
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
4
Бенатиа
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
24
Флоренци
22
Боррьелло
22
Боррьелло
24
Флоренци
8
Ибарбо
15
Ариаудо
15
Ариаудо
8
Ибарбо
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
Остались в запасе
Рома
Кальяри
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
7
Нене
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
7
Нене
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Рома - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
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