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  • «Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 15:50
Кальяри
07.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Рома
82' Д. Гаэтано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Николо Кавуоти
АП
15
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
68
Антонио Арена
ЦФ
4-3-1-2
1
Каприле
5
Луперто
15
Родригес
33
Оберт
28
Цаппа
8
Адопо
14
Дейола
90
Фолоруншо
2
Палестра
29
Боррелли
94
Эспозито
3-2-2-3
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
12
Цимикас
4
Кристанте
6
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
8
Бальданци
2
Палестра
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
2
Палестра
28
Цаппа
4
Прати
4
Прати
28
Цаппа
29
Боррелли
10
Гаэтано
10
Гаэтано
29
Боррелли
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
90
Фолоруншо
90
Кылыксой
90
Кылыксой
90
Фолоруншо
8
Бальданци
2
Ренш
2
Ренш
8
Бальданци
12
Цимикас
87
Гиларди
87
Гиларди
12
Цимикас
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
Остались в запасе
Кальяри
Рома
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Николо Кавуоти
АП
15
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Борис Радунович
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Николо Кавуоти
АП
15
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Рома
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
16
Офсайды
4
0
Количество передач
361
417
Сейвы
2
8
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ромы», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Рома»

«Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Кальяри
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