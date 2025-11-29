29.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
12
Рабьо
24
Фофана
14
Модрич
27
Леау
56
Салемакерс
28
Нкунку
3-5-1-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
11
Исаксен
6
Гендузи
15
Весино
70
Башич
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
22
Диа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
28
Нкунку
21
Риччи
21
Риччи
28
Нкунку
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
15
Весино
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
15
Весино
70
Башич
14
Нослин
14
Нослин
70
Башич
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Милан
Лацио
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
3
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
493
569
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лацио», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»