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  • «Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 21:35
Милан
29.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
51' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
12
Рабьо
24
Фофана
14
Модрич
27
Леау
56
Салемакерс
28
Нкунку
3-5-1-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
11
Исаксен
6
Гендузи
15
Весино
70
Башич
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
22
Диа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
28
Нкунку
21
Риччи
21
Риччи
28
Нкунку
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
15
Весино
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
15
Весино
70
Башич
14
Нослин
14
Нослин
70
Башич
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Милан
Лацио
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
3
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
493
569
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лацио», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Лацио»

«Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Милан
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