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  • «Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 21:35
Рома
30.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
36' Д. Нерес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
22
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Беукема
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
70
Ланг
8
Мактоминей
68
Лоботка
7
Нерес
19
Хойлунд
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
11
Фергюсон
8
Бальданци
8
Бальданци
11
Фергюсон
43
Уэсли
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
43
Уэсли
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
7
Пеллегрини
17
Бэйли
17
Бэйли
7
Пеллегрини
19
Хойлунд
11
Эльмас
11
Эльмас
19
Хойлунд
70
Ланг
21
Политано
21
Политано
70
Ланг
7
Нерес
20
Лукка
20
Лукка
7
Нерес
Остались в запасе
Рома
Наполи
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Наполи
4
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
546
434
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Наполи»

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Рома
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