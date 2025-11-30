30.11.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
22
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Беукема
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
70
Ланг
8
Мактоминей
68
Лоботка
7
Нерес
19
Хойлунд
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
11
Фергюсон
8
Бальданци
8
Бальданци
11
Фергюсон
43
Уэсли
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
43
Уэсли
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
7
Пеллегрини
17
Бэйли
17
Бэйли
7
Пеллегрини
19
Хойлунд
11
Эльмас
11
Эльмас
19
Хойлунд
70
Ланг
21
Политано
21
Политано
70
Ланг
7
Нерес
20
Лукка
20
Лукка
7
Нерес
Остались в запасе
Рома
Наполи
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Наполи
4
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
546
434
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»