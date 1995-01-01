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    Хавбек «Лацио» Лулич может закончить карьеру из-за травмы

    Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич до сих пор не может приступить к тренировкам с командой, пишет Corriere di Roma.

    Игроку сделали артроскопическую операцию на левой лодыжке, позже ему потребовалось еще одно одно хирургическое вмешательство. Врачи полагают, что если в ближайшие несколько недель не наметится положительных сдвигов, босниец не сможет продолжать профессиональную карьеру.

    • Лулич в текущем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав два ассиста.
    • «Лацио» идет в Серии А вторым, уступая лидирующему «Ювентусу» одно очко.

    Источник: Corriere di Roma

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