Хавбек «Лацио» Лулич может закончить карьеру из-за травмы

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич до сих пор не может приступить к тренировкам с командой, пишет Corriere di Roma.
Игроку сделали артроскопическую операцию на левой лодыжке, позже ему потребовалось еще одно одно хирургическое вмешательство. Врачи полагают, что если в ближайшие несколько недель не наметится положительных сдвигов, босниец не сможет продолжать профессиональную карьеру.
- Лулич в текущем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав два ассиста.
- «Лацио» идет в Серии А вторым, уступая лидирующему «Ювентусу» одно очко.
Источник: Corriere di Roma