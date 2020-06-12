Хавбек «Лацио» Лулич может закончить карьеру из-за травмы

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич до сих пор не может приступить к тренировкам с командой, пишет Corriere di Roma.

Игроку сделали артроскопическую операцию на левой лодыжке, позже ему потребовалось еще одно одно хирургическое вмешательство. Врачи полагают, что если в ближайшие несколько недель не наметится положительных сдвигов, босниец не сможет продолжать профессиональную карьеру.