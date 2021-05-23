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Сенад Лулич - статистика

Завершил карьеру
18 января 1986 (40), Мостар
#19 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Босния и Герцеговина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2 : 0
23.05.2021
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0 : 0
18.05.2021
Торино
62' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 0
15.05.2021
Лацио
1' - 59'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
1' - 63'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
1' - 67'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
1' - 68'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5 : 2
22.04.2021
Лацио
64' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
57' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
03.04.2021
Специя
1' - 52'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 1
06.03.2021
Лацио
1' - 55'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
1' - 56'
45'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 1
14.02.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2021
Кальяри
64' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 3
31.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
24.01.2021
Сассуоло
75' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 0
15.01.2021
Рома
Был в запасе
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