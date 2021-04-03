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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Специя
Лацио - Специя: обзор матча 03 апреля 2021
Лацио
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Специя
56'
М. Лаццари
89'
Ф. Кайседо (П)
73'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Специя
Вторая желтая
Х. Корреа
90'
+8
Красная карточка
М. Лаццари
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
К. Агудело
90'
+4
Желтая карточка
М. Нзола
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кайседо
89'
Желтая карточка
Х. Корреа
77'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
Пас отдал
Э. Гьяси
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
73'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
73'
72'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Фариас
71'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Пикколи
70'
Замена
К. Агудело
️️️️
Л. Сена
65'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
65'
Замена
Л. Агум
️️️️
Д. Маджоре
ГОЛ! 1:0!
М. Лаццари
Пас отдал
Х. Корреа
56'
Замена
Л. Альберто
️️️️
А. Перейра
52'
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Лулич
52'
Желтая карточка
А. Перейра
30'
20'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
41
Йерун Зут
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
8
Перейра
32
Корреа
9
Иммобиле
3-2-2-2-1
41
Зут
4
Феррер
24
Хабот
6
Эрлич
27
Риччи
15
Сена
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
17
Фариас
91
Пикколи
19
Лулич
93
Фарес
93
Фарес
19
Лулич
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
8
Перейра
18
Альберто
18
Альберто
8
Перейра
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
18
Маджоре
6
Агум
6
Агум
18
Маджоре
15
Сена
7
Агудело
7
Агудело
15
Сена
91
Пикколи
18
Нзола
18
Нзола
91
Пикколи
17
Фариас
10
Верде
10
Верде
17
Фариас
Остались в запасе
Лацио
Специя
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
49
Иван Проведель
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Специя
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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