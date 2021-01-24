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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 24 января 2021
Лацио
24.01.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
25'
С. Милинкович-Савич
71'
Ч. Иммобиле
6'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
90'
+2
Желтая карточка
Д. Феррари
90'
+1
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Мюлдюр
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
76'
76'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
76'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
Л. Лейва
75'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Лаццари
75'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
71'
68'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
67'
Замена
М. Пароло
️️️️
Патрик
67'
65'
Желтая карточка
Марлон
Желтая карточка
Патрик
59'
46'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Г. Дефрель
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Х. Корреа
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ф. Джуричич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
55
Шимон Чиж
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-3-2
25
Рейна
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
29
Лаццари
77
Марушич
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Иммобиле
32
Корреа
4-1-2-1-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
67
Феррари
6
Марлон
13
Рожерио
5
Локателли
25
Траоре
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
9
Капуто
92
Дефрель
29
Лаццари
19
Лулич
19
Лулич
29
Лаццари
4
Патрик
16
Пароло
16
Пароло
4
Патрик
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
92
Дефрель
17
Гараслин
17
Гараслин
92
Дефрель
25
Траоре
13
Бога
13
Бога
25
Траоре
18
Мюлдюр
18
Распадори
18
Распадори
18
Мюлдюр
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
55
Алессио Фурланетто
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лацио - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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