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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 22 апреля 2021
Наполи
22.04.2021, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
5 : 2
Завершен
Лацио
7'
Л. Инсинье (П)
12'
М. Политано
53'
Л. Инсинье
65'
Д. Мертенс
80'
В. Осимхен
70'
Ч. Иммобиле
74'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Бакайоко
90'
83'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
83'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
82'
ГОЛ! 5:2!
В. Осимхен
Пас отдал
И. Лосано
80'
75'
Желтая карточка
А. Перейра
74'
ГОЛ! 4:2!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
73'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
72'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
71'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
К. Манолас
71'
70'
ГОЛ! 4:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Перейра
ГОЛ! 4:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
65'
65'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
64'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
58'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Хюсай
53'
48'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Мертенс
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Руис
42'
30'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
К. Манолас
15'
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
Пас отдал
Д. Мертенс
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
7'
6'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
3-2-2-1-2
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
93
Фарес
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
44
Манолас
13
Ррахмани
13
Ррахмани
44
Манолас
8
Бакайоко
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Бакайоко
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Наполи
Лацио
16
Хуберт Идасяк
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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