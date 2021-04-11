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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 11 апреля 2021
Верона
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
90+2'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ш. Раду
Замена
Н. Калинич
️️️️
К. Ласанья
85'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Барак
85'
83'
Замена
М. Пароло
️️️️
Ж. Акпа Акпро
83'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Ф. Димарко
76'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
76'
75'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
75'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
72'
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
И. Илич
️️️️
М. Велозу
69'
68'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ф. Кайседо
49'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-3-2-1
16
Сильвестри
32
Димарко
27
Давидович
96
Маньяни
19
Фараони
88
Лазович
44
Велозу
27
Стураро
10
Дзакканьи
72
Барак
15
Ласанья
3-4-1-2
25
Рейна
77
Марушич
26
Раду
15
Ачерби
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
93
Фарес
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
32
Димарко
11
Чеккерини
11
Чеккерини
32
Димарко
44
Велозу
20
Илич
20
Илич
44
Велозу
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
72
Барак
10
Сальседо
10
Сальседо
72
Барак
15
Ласанья
9
Калинич
9
Калинич
15
Ласанья
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
11
Акпа Акпро
16
Пароло
16
Пароло
11
Акпа Акпро
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
10
Кайседо
19
Мурики
19
Мурики
10
Кайседо
Остались в запасе
Верона
Лацио
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Верона - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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