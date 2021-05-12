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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 12 мая 2021
Лацио
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Парма
90+5'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Эрнани
Желтая карточка
Ф. Ачерби
90'
84'
Замена
Ч. Траоре
️️️️
Х. Брунетта
84'
Замена
А. Грасси
️️️️
С. Сом
84'
Замена
Й. Осорио
️️️️
М. Бани
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Патрик
79'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пароло
73'
73'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Г. Пелле
62'
Замена
В. Лорини
️️️️
Р. Гальоло
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Ш. Раду
57'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Д. Катальди
57'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Мурики
57'
49'
Желтая карточка
Р. Гальоло
10'
Желтая карточка
Х. Брунетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
93
Фарес
32
Катальди
16
Пароло
18
Альберто
19
Мурики
9
Иммобиле
3-3-2-1-1
55
Сепе
29
Диркс
13
Бани
5
Валенти
44
Буси
19
Сом
5
Гальоло
23
Эрнани
27
Куртич
11
Брунетта
9
Пелле
26
Раду
5
Фелипе
5
Фелипе
26
Раду
16
Пароло
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
16
Пароло
32
Катальди
8
Эскаланте
8
Эскаланте
32
Катальди
19
Мурики
32
Корреа
32
Корреа
19
Мурики
4
Патрик
10
Кайседо
10
Кайседо
4
Патрик
13
Бани
71
Осорио
71
Осорио
13
Бани
5
Гальоло
16
Лорини
16
Лорини
5
Гальоло
19
Сом
33
Грасси
33
Грасси
19
Сом
11
Брунетта
7
Траоре
7
Траоре
11
Брунетта
9
Пелле
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Пелле
Остались в запасе
Лацио
Парма
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Главный тренер
Симоне Индзаги
3
Дрисса Камара
ЦП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лацио - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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