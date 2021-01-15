Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 15 января 2021
Лацио
15.01.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Рома
14'
Ч. Иммобиле
23'
Л. Альберто
67'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
90'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
У. Худт
️️️️
Ш. Раду
83'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ч. Иммобиле
83'
71'
Желтая карточка
Педро
71'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
71'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Д. Манчини
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
69'
ГОЛ! 3:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ж. Акпа Акпро
67'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Ф. Кайседо
65'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
65'
Желтая карточка
Л. Лейва
63'
Желтая карточка
Л. Фелипе
62'
60'
Желтая карточка
К. Смоллинг
60'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Вильяр
46'
Замена
Педро
️️️️
Ж. Верету
Желтая карточка
Ф. Ачерби
45'
+3
34'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 2:0!
Л. Альберто
Пас отдал
М. Лаццари
23'
Желтая карточка
Ш. Раду
20'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Лаццари
14'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Педро
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
3-2-3-1-1
13
Лопес
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
37
Спинаццола
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
26
Раду
29
Худт
29
Худт
26
Раду
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
10
Кайседо
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
10
Кайседо
9
Иммобиле
32
Корреа
32
Корреа
9
Иммобиле
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
12
Вильяр
4
Кристанте
4
Кристанте
12
Вильяр
17
Верету
9
Педро
9
Педро
17
Верету
23
Манчини
9
Майорал
9
Майорал
23
Манчини
Остались в запасе
Лацио
Рома
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лацио - Рома
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Рома
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+