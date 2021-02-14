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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 14 февраля 2021
Интер
14.02.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
22'
Р. Лукаку (П)
45'
Р. Лукаку
64'
Л. Мартинес
61'
Г. Эскаланте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
90'
+1
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
90'
+1
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Р. Лукаку
90'
+1
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
78'
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Эриксен
72'
69'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
69'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
64'
61'
ГОЛ! 2:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
А. Хакими
59'
46'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
46'
Замена
М. Пароло
️️️️
У. Худт
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
45'
Желтая карточка
Р. Лукаку
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Лукаку
22'
20'
Желтая карточка
У. Худт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
3-2-2-1-2
25
Рейна
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
2
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Хакими
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
24
Эриксен
21
Гальярдини
21
Гальярдини
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Лукаку
29
Худт
29
Худт
Худт
16
Пароло
16
Пароло
Худт
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Интер
Лацио
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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