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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 06 марта 2021
Ювентус
06.03.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
39'
А. Рабьо
57'
А. Мората
60'
А. Мората (П)
14'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Д. Кулушевски
90'
+2
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Ф. Кьеза
82'
82'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Альберто
82'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
82'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Марушич
80'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рэмзи
70'
Замена
Артур
️️️️
Х. Куадрадо
70'
Замена
К. Роналду
️️️️
А. Мората
69'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Мората
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Кьеза
57'
55'
Замена
Патрик
️️️️
С. Лулич
55'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 1:1!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Мората
39'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
6
Артур
ЦП
44
Николо Фаджоли
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
59
Davide De Marino
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Лацио
1
Габриэль Перейра
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
29
Florent Shehu
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-4-2-1
13
Щесны
26
Сандро
28
Демирал
13
Данило
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Кулушевски
7
Куадрадо
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Мората
3-3-1-3
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
29
Худт
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
93
Фарес
14
Кьеза
19
Бонуччи
19
Бонуччи
14
Кьеза
21
Кулушевски
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
21
Кулушевски
7
Куадрадо
6
Артур
6
Артур
7
Куадрадо
21
Рэмзи
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Рэмзи
21
Мората
7
Роналду
7
Роналду
21
Мората
19
Лулич
4
Патрик
4
Патрик
19
Лулич
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
77
Марушич
8
Перейра
8
Перейра
77
Марушич
18
Альберто
10
Кайседо
10
Кайседо
18
Альберто
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
59
Davide De Marino
ЦФ
11
Марле Аке
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
44
Николо Фаджоли
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
1
Габриэль Перейра
ВР
29
Florent Shehu
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
59
Davide De Marino
ЦФ
11
Марле Аке
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
44
Николо Фаджоли
ЦП
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
29
Florent Shehu
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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