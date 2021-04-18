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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Беневенто
Лацио - Беневенто: обзор матча 18 апреля 2021
Лацио
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
5 : 3
Завершен
Беневенто
10'
Ф. Депаоли (АГ)
20'
Ч. Иммобиле
36'
Х. Корреа (П)
48'
Л. Монтипо (АГ)
90+6'
Ч. Иммобиле
45'
М. Сау
63'
Б. Николас Виола (П)
85'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Беневенто
ГОЛ! 5:3!
Ч. Иммобиле
90'
+6
Желтая карточка
М. Пароло
90'
+3
Замена
У. Худт
️️️️
Ж. Акпа Акпро
88'
85'
ГОЛ! 4:3!
К. Глик
Пас отдал
Б. Николас Виола
78'
Замена
Я. Фальке
️️️️
А. Ионицэ
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
70'
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Корреа
70'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
70'
63'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Николас Виола
57'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
Г. Летизия
57'
Замена
Д. Лападула
️️️️
А. Гайч
57'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
П. Скьяттарелла
Замена
М. Пароло
️️️️
Л. Лейва
57'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
57'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
55'
53'
Желтая карточка
К. Глик
50'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Л. Монтипо
48'
45'
ГОЛ! 3:1!
М. Сау
Пас отдал
Р. Инсинье
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Корреа
36'
35'
Желтая карточка
Л. Монтипо
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
20'
17'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Сау
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Депаоли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
93
Фарес
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-2-2-2
96
Монтипо
23
Депаоли
15
Глик
93
Барба
3
Летизия
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
94
Инсинье
16
Импрота
19
Гайч
25
Сау
Акпа Акпро
29
Худт
29
Худт
Акпа Акпро
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
16
Пароло
16
Пароло
6
Лейва
32
Корреа
19
Мурики
19
Мурики
32
Корреа
3
Летизия
5
Калдирола
5
Калдирола
3
Летизия
25
Сау
6
Дабо
6
Дабо
25
Сау
28
Скьяттарелла
10
Виола
10
Виола
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
44
Фальке
44
Фальке
17
Ионицэ
19
Гайч
18
Лападула
18
Лападула
19
Гайч
Остались в запасе
Лацио
Беневенто
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Лацио - Беневенто
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
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