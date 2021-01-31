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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 31 января 2021
Аталанта
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
79'
М. Пашалич
3'
А. Марушич
51'
Х. Корреа
82'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
82'
ГОЛ! 1:3!
В. Мурики
Пас отдал
А. Перейра
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корреа
80'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
80'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:2!
М. Пашалич
79'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Р. Фройлер
78'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Иличич
67'
59'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
58'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
54'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Миранчук
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Руджери
46'
37'
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Патрик
23'
Желтая карточка
Патрик
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Марушич
Пас отдал
Ш. Раду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лацио
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
21
Меле
13
Руджери
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
59
Миранчук
91
Сапата
72
Иличич
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
72
Иличич
29
Ламмерс
29
Ламмерс
72
Иличич
8
Фройлер
23
Кальдара
23
Кальдара
8
Фройлер
13
Руджери
17
Малиновский
17
Малиновский
13
Руджери
59
Миранчук
8
Пашалич
8
Пашалич
59
Миранчук
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
4
Патрик
37
Мусаккио
37
Мусаккио
4
Патрик
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
32
Корреа
8
Перейра
8
Перейра
32
Корреа
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
32
Маттео Пессина
ЦП
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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