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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 23 мая 2021
Сассуоло
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
10'
Г. Кирьякопулос
78'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
М. Пароло
87'
Замена
М. Бертини
️️️️
Д. Катальди
87'
Замена
Н. Армини
️️️️
М. Лаццари
80'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ж. Акпа Акпро
80'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Берарди
78'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
М. Лопес
75'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Тольян
75'
Замена
Рожерио
️️️️
Ж. Бога
63'
Вторая желтая
Г. Кирьякопулос
61'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
57'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Г. Дефрель
57'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
50'
18'
Замена
М. Фарес
️️️️
Х. Корреа
ГОЛ! 1:0!
Г. Кирьякопулос
Пас отдал
Д. Берарди
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
5
Локателли
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
92
Дефрель
3-5-2
1
Стракоша
29
Лаццари
26
Раду
77
Марушич
16
Пароло
11
Акпа Акпро
6
Лейва
32
Катальди
19
Лулич
19
Мурики
32
Корреа
13
Бога
13
Рожерио
13
Рожерио
13
Бога
22
Тольян
23
Айхан
23
Айхан
22
Тольян
20
Лопес
10
Бурабиа
10
Бурабиа
20
Лопес
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
92
Дефрель
9
Капуто
9
Капуто
92
Дефрель
11
Акпа Акпро
18
Моро
18
Моро
11
Акпа Акпро
32
Катальди
50
Бертини
50
Бертини
32
Катальди
29
Лаццари
25
Армини
25
Армини
29
Лаццари
32
Корреа
93
Фарес
93
Фарес
32
Корреа
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сассуоло - Лацио
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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