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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кротоне
Лацио - Кротоне: обзор матча 12 марта 2021
Лацио
12.03.2021, пятница, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 2
Завершен
Кротоне
14'
С. Милинкович-Савич
39'
Л. Альберто
84'
Ф. Кайседо
29'
Сими
50'
Сими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кротоне
88'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Я. Петриччионе
ГОЛ! 3:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Г. Эскаланте
84'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ш. Раду
84'
83'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
79'
Желтая карточка
А. Рисполи
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
76'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
76'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
70'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
70'
70'
Замена
А. Бенали
️️️️
П. Перейра
65'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Реца
50'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Сими
46'
Замена
️️️️
Л. Магальян
ГОЛ! 2:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
Л. Магальян
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ш. Раду
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
93
Фарес
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-1-3-2
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
10
Петриччионе
96
Унас
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
79
Молина
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
26
Раду
8
Перейра
8
Перейра
26
Раду
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
13
Перейра
50
Бенали
50
Бенали
13
Перейра
13
Реца
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Реца
10
Петриччионе
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
10
Петриччионе
Остались в запасе
Лацио
Кротоне
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Лацио - Кротоне
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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