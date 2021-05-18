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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 18 мая 2021
Лацио
18.05.2021, вторник, 21:30
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
90'
+3
Замена
С. Верди
️️️️
А. Белотти
86'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
86'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Т. Ринкон
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
83'
Желтая карточка
А. Перейра
82'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Акпа Акпро
76'
Замена
М. Пароло
️️️️
Ш. Раду
76'
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
68'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
68'
Желтая карточка
Л. Фелипе
62'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
62'
Желтая карточка
Л. Альберто
50'
Желтая карточка
Т. Стракоша
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
18
Луис Альберто
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-2
1
Стракоша
26
Раду
77
Марушич
5
Фелипе
93
Фарес
29
Лаццари
18
Альберто
6
Лейва
11
Акпа Акпро
19
Мурики
9
Иммобиле
3-2-3-2
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
90
Синго
14
Ансальди
8
Ринкон
8
Мандрагора
23
Лукич
11
Белотти
19
Санабрия
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
26
Раду
16
Пароло
16
Пароло
26
Раду
11
Акпа Акпро
8
Перейра
8
Перейра
11
Акпа Акпро
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
8
Ринкон
33
Базелли
33
Базелли
8
Ринкон
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
11
Белотти
90
Верди
90
Верди
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
32
Данило Катальди
ЦП
25
Николо Армини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
32
Данило Катальди
ЦП
25
Николо Армини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лацио - Торино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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