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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 21 марта 2021
Удинезе
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
37'
А. Марушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
90'
+2
Желтая карточка
А. Перейра
87'
Желтая карточка
М. Мусаккио
86'
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Патрик
82'
Желтая карточка
Патрик
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Р. Бекао
74'
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ч. Иммобиле
74'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
66'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
66'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
В. Мурики
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Льоренте
62'
Желтая карточка
Н. Молина
58'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Макенго
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Марушич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
50
Бекао
33
Бонифази
2
Молина
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
17
Макенго
37
Перейра
12
Льоренте
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
77
Марушич
29
Лаццари
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
19
Мурики
12
Льоренте
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Льоренте
17
Макенго
90
Несторовски
90
Несторовски
17
Макенго
50
Бекао
45
Форестьери
45
Форестьери
50
Бекао
4
Патрик
37
Мусаккио
37
Мусаккио
4
Патрик
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
19
Мурики
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
19
Мурики
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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