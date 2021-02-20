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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 20 февраля 2021
Лацио
20.02.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
24'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
Желтая карточка
Патрик
90'
+4
Желтая карточка
Г. Эскаланте
89'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Желтая карточка
А. Марушич
82'
81'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Кандрева
74'
Желтая карточка
О. Колли
67'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Б. Кейта
Замена
В. Мурики
️️️️
Л. Альберто
64'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
63'
60'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Лулич
56'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Х. Корреа
55'
46'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
М. Йошида
46'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
С. Лулич
45'
35'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
4
Патрик
15
Ачерби
37
Мусаккио
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
25
Феррари
87
Кандрева
15
Силва
8
Экдаль
11
Рамирес
27
Квальярелла
17
Кейта
32
Корреа
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Корреа
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
19
Лулич
93
Фарес
93
Фарес
19
Лулич
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
18
Альберто
19
Мурики
19
Мурики
18
Альберто
4
Йошида
18
Берешиньски
18
Берешиньски
4
Йошида
11
Рамирес
21
Янкто
21
Янкто
11
Рамирес
17
Кейта
24
Дамсгор
24
Дамсгор
17
Кейта
87
Кандрева
92
Торрегросса
92
Торрегросса
87
Кандрева
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Сампдория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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