Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 02 мая 2021
Лацио
02.05.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 3
Завершен
Дженоа
30'
Х. Корреа
43'
Ч. Иммобиле (П)
48'
Л. Альберто
56'
Х. Корреа
47'
А. Марушич (АГ)
80'
Д. Скамакка (П)
81'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Дженоа
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кассата
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корреа
83'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
82'
Замена
М. Пароло
️️️️
Л. Альберто
82'
Желтая карточка
М. Фарес
81'
81'
ГОЛ! 4:3!
Э. Шомуродов
Пас отдал
М. Бадель
80'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Скамакка
Желтая карточка
Д. Катальди
79'
70'
Желтая карточка
А. Масиелло
69'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Лулич
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
57'
ГОЛ! 4:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
56'
52'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
К. Строотман
ГОЛ! 3:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
48'
47'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Марушич
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
46'
Замена
П. Гильоне
️️️️
И. Радованович
46'
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Зайц
Желтая карточка
Л. Лейва
45'
43'
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
43'
32'
Желтая карточка
Д. Бираски
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
77
Марушич
29
Худт
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-1-3-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
5
Масиелло
18
Гольданига
4
Бираски
16
Радованович
8
Строотман
47
Бадель
8
Зайц
21
Дестро
14
Шомуродов
19
Лулич
93
Фарес
93
Фарес
19
Лулич
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
16
Пароло
16
Пароло
18
Альберто
32
Корреа
8
Перейра
8
Перейра
32
Корреа
16
Радованович
18
Гильоне
18
Гильоне
16
Радованович
8
Строотман
6
Ровелла
6
Ровелла
8
Строотман
77
Дзаппакоста
29
Кассата
29
Кассата
77
Дзаппакоста
8
Зайц
7
Пьяца
7
Пьяца
8
Зайц
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+