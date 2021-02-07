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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 07 февраля 2021
Лацио
07.02.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
61'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Желтая карточка
М. Пароло
87'
84'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Наингголан
84'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Педро
Замена
М. Пароло
️️️️
М. Мусаккио
82'
76'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Г. Цаппа
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Корреа
73'
Желтая карточка
Х. Корреа
69'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
65'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Лаццари
64'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
61'
52'
Замена
А. Трипальделли
️️️️
Х. Ликояннис
31'
Желтая карточка
Н. Нандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
26
Гастон Перейро
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
37
Мусаккио
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
3-2-3-2
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Ругани
2
Годин
4
Цаппа
22
Ликояннис
44
Наингголан
8
Нандес
18
Марин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
29
Лаццари
19
Лулич
19
Лулич
29
Лаццари
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
37
Мусаккио
16
Пароло
16
Пароло
37
Мусаккио
32
Корреа
19
Мурики
19
Мурики
32
Корреа
22
Ликояннис
33
Трипальделли
33
Трипальделли
22
Ликояннис
44
Наингголан
26
Перейро
26
Перейро
44
Наингголан
4
Цаппа
18
Симеоне
18
Симеоне
4
Цаппа
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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