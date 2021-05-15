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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 15 мая 2021
Рома
15.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
42'
Г. Мхитарян
78'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
89'
88'
Вторая желтая
Ф. Ачерби
85'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 2:0!
Педро
78'
73'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ш. Раду
73'
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Марушич
Замена
Педро
️️️️
С. Эль-Шаарави
72'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Пеллегрини
72'
59'
Замена
А. Перейра
️️️️
В. Мурики
59'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
Д. Сантон
47'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Б. Перес
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
42'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Р. Ибаньес
38'
23'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Б. Перес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Фузато
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
33
Перес
5
Дарбо
22
Мхитарян
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-3-1-2
25
Рейна
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
19
Мурики
3
Ибаньес
3
Кумбула
3
Кумбула
3
Ибаньес
33
Перес
18
Сантон
18
Сантон
33
Перес
7
Пеллегрини
12
Вильяр
12
Вильяр
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
9
Педро
9
Педро
8
Эль-Шаарави
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
19
Лулич
5
Фелипе
5
Фелипе
19
Лулич
77
Марушич
93
Фарес
93
Фарес
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
19
Мурики
8
Перейра
8
Перейра
19
Мурики
26
Раду
10
Кайседо
10
Кайседо
26
Раду
Остались в запасе
Рома
Лацио
59
Никола Залевски
ЛЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Лацио
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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