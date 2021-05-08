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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 08 мая 2021
Фиорентина
08.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
32'
Д. Влахович
89'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
90'
+7
Вторая желтая
А. Перейра
Желтая карточка
М. Касерес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Катальди
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Э. Пульгар
89'
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
86'
77'
Желтая карточка
А. Перейра
76'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
75'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ш. Раду
74'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
С. Амрабат
️️️️
Д. Бонавентура
73'
66'
Желтая карточка
Ш. Раду
64'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
63'
Замена
А. Перейра
️️️️
С. Лулич
63'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
М. Лаццари
60'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Г. Пеццелла
58'
Желтая карточка
Д. Влахович
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
К. Бираги
32'
28'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Л. Венути
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-3-3-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
3
Бираги
5
Пульгар
5
Венути
7
Рибери
8
Кастровилли
7
Бонавентура
28
Влахович
4-3-1-2
25
Рейна
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
7
Бонавентура
4
Амрабат
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
29
Лаццари
5
Фелипе
5
Фелипе
29
Лаццари
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
19
Лулич
8
Перейра
8
Перейра
19
Лулич
26
Раду
19
Мурики
19
Мурики
26
Раду
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Лацио
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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