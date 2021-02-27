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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 27 февраля 2021
Болонья
27.02.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
19'
И. Мбайе
64'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Барроу
83'
81'
Желтая карточка
У. Худт
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Сансоне
79'
76'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Альберто
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Домингес
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
75'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
М. Сванберг
74'
66'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
65'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
65'
Замена
А. Перейра
️️️️
Патрик
ГОЛ! 2:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Барроу
64'
46'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Лаццари
40'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 1:0!
И. Мбайе
19'
17'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Данило
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Данило
5
Сумаоро
15
Мбайе
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
99
Барроу
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
15
Ачерби
29
Худт
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
32
Сванберг
22
Схаутен
22
Схаутен
32
Сванберг
8
Домингес
15
Поли
15
Поли
8
Домингес
11
Сансоне
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Сансоне
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
99
Барроу
8
Паласио
8
Паласио
99
Барроу
29
Лаццари
19
Лулич
19
Лулич
29
Лаццари
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
4
Патрик
8
Перейра
8
Перейра
4
Патрик
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
18
Альберто
10
Кайседо
10
Кайседо
18
Альберто
Остались в запасе
Болонья
Лацио
7
Муса Джувара
ЛВ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
Главный тренер
Синиша Михайлович
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
7
Муса Джувара
ЛВ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Болонья - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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