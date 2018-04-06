Рэмзи, дважды забивший ЦСКА, – игрок недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Победителем стал полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, забивший два гола в ворота ЦСКА в первом матче 1/4 финала. Он набрал 70% голосов.

Второе место занял нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, за которого проголосовало 17% респондентов. На третьем месте и четвертом местах расположились форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер и хавбек «Лацио» Сенад Лулич, набравшие по 7% голосов.