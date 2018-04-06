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    Рэмзи, дважды забивший ЦСКА, – игрок недели в Лиге Европы

    На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    Победителем стал полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, забивший два гола в ворота ЦСКА в первом матче 1/4 финала. Он набрал 70% голосов.

    Второе место занял нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, за которого проголосовало 17% респондентов. На третьем месте и четвертом местах расположились форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер и хавбек «Лацио» Сенад Лулич, набравшие по 7% голосов.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2018 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2018, 17:26

      Дааа .Арсенал уже не тот)))) как всю неделю писали))))

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