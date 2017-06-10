Лулич перенес операцию после перелома скулы, полученного в матче с Грецией

Встреча 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина – Греция завершилась нулевой ничьей.

В середине первого тайма защитник хозяев Сенад Лулич столкнулся с Василисом Торосидисом, после чего был заменен. После матча врачи диагностировали игроку «Лацио» перелом скулы и провели операцию.

«Прошлой ночью мы остался в Зенице (город проведения матча – прим. «Бомбардира»), чтобы закончить операцию. Мои коллеги сделали хорошую работу, нам удалось избежать негативных последствий перелома. Лулич в хорошем состоянии. Мы в постоянном контакте», – сказал представитель медицинского штаба команды Ройф Карабег.