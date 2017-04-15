Серия А. Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой» и другие результаты

В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» в гостях добился победы над «Пескарой» со счетом 2:0. Дублем в составе туринского клуба отметился Гонсало Игуаин.

Таким образом, «Ювентус» набрал 80 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии до восьми баллов.

В других встречах идущая на втором месте «Рома» сыграла вничью с «Аталантой», «Дженоа» на своем поле упустил победу над «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Дженоа – Лацио – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Симеоне, 10; 1:1 – Билья, 45; 2:1 – Пандев, 78; 2:2 – Альберто, 90+1.

Кальяри – Кьево – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Боррьелло, 11; 2:0 – Сау, 15; 3:0 – Жоао Педро, 40; 4:0 – Жоао Педро, 89.

Палермо – Болонья – 0:0

Удаление: нет – Пульгар, 25.

Пескара – Ювентус – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Игуаин, 23; 0:2 – Игуаин, 43.

Рома – Аталанта – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Куртич, 22; 1:1 – Джеко, 50.

Торино – Кротоне – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 66 (с пенальти); 1:1 – Сими, 81.

Фиорентина – Эмполи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эль-Каддури, 37; 1:1 – Тельо, 64; 1:2 – Паскуаль, 90+2.

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