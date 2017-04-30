Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кротоне», «Палермо» обыграл «Фиорентину» и другие результаты

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» – 1:1. В ответ на гол Марселло Тротты точным ударом ответил Габриэль Палетта. Команды сохранили 18-е и шестое места в турнирной таблице соответственно.

Результаты параллельных встреч представлены ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Кротоне – Милан – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тротта, 8; 1:1 – Палетта, 50.

Дженоа – Кьево – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пандев, 43; 1:1 – Бастьен, 60; 1:2 – Бирса, 70.

Кальяри – Пескара – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Педро (с пенальти), 23.

Палермо – Фиорентина – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диаманти, 32; 2:0 – Алеесами.

Эмполи – Сассуоло – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пелузо, 20; 1:1 – Пуччарелли (с пенальти), 24; 1:2 – Матри, 34; 1:2 – Дункан, 57.

Болонья – Удинезе – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дестро, 2; 2:0 – Таидер, 45; 3:0 – Дестро, 59; 4:0 – Данило (с пенальти), 68.

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