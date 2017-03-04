Серия А. «Сампдория» одолела «Пескару», Квальярелла забил в третьем матче подряд

«Сампдория» переиграла «Пескару» в матче 27-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились Бруну Фернандеш, Фабио Квальярелла и Патрик Шик. Единственный гол гостевой команды провел Альберто Черри.

«Сампдория» набрала 48 очков и подвинула «Торино» с девятой строчки в турнирной таблице. Аутсайдер «Пескара» занимает последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

Сампдория – Пескара – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Фернандеш, 18; 1:1 — Черри, 32; 2:1 — Квальярелла, 58; 3:1 — Шик, 68.

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