Серия А. Дубль Кальехона помог «Наполи» разгромить «Торино» и выйти на второе место и другие результаты

В матче 36-го тура Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Торино», отправив в ворота соперника пять безответных голов – 5:0. Дублем в составе неаполитанского клуба отметился Хосе Кальехон.

Благодаря этой победе «Наполи» набрал 80 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В других встречах «Болонья» оказалась сильнее «Пескары», «Кротоне» обыграл «Удинезе», «Дженоа» проиграл «Палермо», «Кальяри» и «Эмполи» забили пять голов на двоих, «Сампдория» поделила очки с «Кьево».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

Болонья – Пескара – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дестро, 8; 1:1 – Баэбек, 24; 2:1 – Ди Франческо, 48; 3:1 – Дестро, 90+2.

Кальяри – Эмполи – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Сау, 7; 2:0 – Фариас, 17; 3:0 – Фариас, 45; 3:1 – Зайц, 79; 3:2 – Маккароне, 85.

Кротоне – Удинезе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Роден, 18.

Палермо – Дженоа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рисполи, 13.

Сампдория – Кьево – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Квальярелла, 11; 1:1 – Инглесе, 46.

Торино – Наполи – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кальехон, 7; 0:2 – Инсинье, 60; 0:3 – Мертенс, 72; 0:4 – Кальехон, 77; 0:5 – Зелински, 79.

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