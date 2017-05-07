Яя Туре – в адрес Мунтари: «Вместе мы победим расизм»

Как же вы заеб... все реперы нигерами себя называют. Расса у них негроидная. Страна Нигер есть. В этом случае не с расизмом надо бороться,а с манией величию негров
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал хавбека «Пескары» Салли Мунтари, который стал главным героем расистского скандала в Серии А.
«Я полон решимости бороться с расизмом. В футболе должно быть место только одной расе — человеческой», — ранее написал Мунтари в твиттере.
«Мы будем бороться с расизмом вместе. Мы с тобой! Мы должны победить», — ответил на пост ганца Туре.