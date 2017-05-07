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    Яя Туре – в адрес Мунтари: «Вместе мы победим расизм»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал хавбека «Пескары» Салли Мунтари, который стал главным героем расистского скандала в Серии А.

    «Я полон решимости бороться с расизмом. В футболе должно быть место только одной расе — человеческой», — ранее написал Мунтари в твиттере.

    «Мы будем бороться с расизмом вместе. Мы с тобой! Мы должны победить», — ответил на пост ганца Туре.

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 17:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      hofman 8 мая 2017, 11:05

      Как же вы заеб... все реперы нигерами себя называют. Расса у них негроидная. Страна Нигер есть. В этом случае не с расизмом надо бороться,а с манией величию негров

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 мая 2017, 10:54

      Да, расизм это плохо. И его проявления. Надо напоминать об этом.
      Однако: в то же время нельзя позволять таким как Туре (да и Мунтари) эксплуатировать эту тему, раздувая слонов из мух и изображая из себя пупов земли. А на мой взгляд, они этим балуются охотно.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 мая 2017, 08:12

      Кочегары всех стран - обьединяйтесь!

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