Мунтари рад отмененной дисквалификации

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари рад, что его дисквалификацию за уход с поля в знак протеста против расистских оскорблений в матче с «Кальяри» отменили.

«Наконец-то меня хоть кто-то услышал. Последние дни для меня были очень тяжелые. Я был один и очень зол на все происходящее вокруг. Как меня могли наказать, если я стал жертвой расизма?

Я рассчитываю, что этот случай пойдет на пользу всем, и другие футболисты не будут мучиться как я. Надеюсь, это станет отправной точкой для Италии в том, чтобы показать миру, что надо бороться за свои права», – сказал Мунтари АР.

Напомним, Мунтари был дисквалифицирован на один матч, но позже эту дисквалификацию отменили.