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    Мунтари рад отмененной дисквалификации

    Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари рад, что его дисквалификацию за уход с поля в знак протеста против расистских оскорблений в матче с «Кальяри» отменили.

    «Наконец-то меня хоть кто-то услышал. Последние дни для меня были очень тяжелые. Я был один и очень зол на все происходящее вокруг. Как меня могли наказать, если я стал жертвой расизма?

    Я рассчитываю, что этот случай пойдет на пользу всем, и другие футболисты не будут мучиться как я. Надеюсь, это станет отправной точкой для Италии в том, чтобы показать миру, что надо бороться за свои права», – сказал Мунтари АР.

    Напомним, Мунтари был дисквалифицирован на один матч, но позже эту дисквалификацию отменили.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 10:29
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