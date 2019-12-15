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Шотландия. Премьер-лига
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Мазервелл
€ 13 млн
Мазервелл
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Фир Парк
Сайт:
http://www.motherwellfc.co.uk
Тренер:
Марк Макги
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Трансляция
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Видео
Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
2019.12.15 18:15
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
2018.08.26 16:13
3
Видео
«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
2018.01.24 07:53
2
Фото
«Селтик» победил «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги
2017.11.26 21:25
1
«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона
2016.04.06 00:43
5
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
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Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
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Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
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