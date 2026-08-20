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  • «Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:07
Мазервелл
20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Фрайбург
2' R. Charles-Cook
28' М. Гинтер 65' М. Гинтер (П) 90+6' К. Гото
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
1
Алекс Полсен
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Лукас Фадингер
(К) АП
11
Алекс Лоури
АП
19
Ибраим Саид
ПВ
17
R. Charles-Cook
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Фрайбург
1
Мио Бакхаус
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
34
Aaron Thomson
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
35
Blane Watson
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
77
Willy Vogt
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-1-1-3-1
1
Полсен
45
Лонгело
4
3
Гирдвуд-Райх
5
Морман
71
Ходж
18
Масванхизе
8
Фадингер
11
Лоури
19
Саид
17
4-1-1-2-2
1
Бакхаус
29
Треу
28
Гинтер
37
Розенфельдер
33
Макенго
16
Энгельхардт
8
Эггештайн
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
31
Матанович
3
Гирдвуд-Райх
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
3
Гирдвуд-Райх
11
Лоури
23
23
11
Лоури
71
Ходж
25
25
71
Ходж
18
Масванхизе
77
77
18
Масванхизе
17
47
47
17
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
31
Матанович
42
Гото
42
Гото
31
Матанович
7
Шерхант
27
27
7
Шерхант
Остались в запасе
Мазервелл
Фрайбург
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Главный тренер
Марк Макги
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Остались в запасе
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Мазервелл - Фрайбург
3
1
1
Всего ударов по воротам
4
26
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
384
564
Сейвы
7
0
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
1
9

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мазервелл» против «Фрайбурга», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мазервелл»«Фрайбург»

«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фрайбург Мазервелл
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