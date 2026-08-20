20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Составы команд
Мазервелл
Мазервелл
4-1-1-3-1
1
Полсен
45
Лонгело
4
3
Гирдвуд-Райх
5
Морман
71
Ходж
18
Масванхизе
8
Фадингер
11
Лоури
19
Саид
17
4-1-1-2-2
1
Бакхаус
29
Треу
28
Гинтер
37
Розенфельдер
33
Макенго
16
Энгельхардт
8
Эггештайн
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
31
Матанович
3
Гирдвуд-Райх
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
3
Гирдвуд-Райх
11
Лоури
23
23
11
Лоури
71
Ходж
25
25
71
Ходж
18
Масванхизе
77
77
18
Масванхизе
17
47
47
17
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
31
Матанович
42
Гото
42
Гото
31
Матанович
7
Шерхант
27
27
7
Шерхант
Остались в запасе
Мазервелл
Фрайбург
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Главный тренер
Марк Макги
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Остались в запасе
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Мазервелл - Фрайбург
3
1
1
Всего ударов по воротам
4
26
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
384
564
Сейвы
7
0
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мазервелл» против «Фрайбурга», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мазервелл» – «Фрайбург»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»