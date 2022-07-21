Марк Макги
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Макги
|Команда
|Мазервелл
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 мая 1957
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Макги
|Команда
|Мазервелл
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 мая 1957
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Мазервелл
|2 : 1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|19.02.2023
|Мазервелл
|2 : 0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Килмарнок
|1 : 1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|Росс Каунти
|0 : 2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мазервелл
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Матч
|21.07.2022
|Мазервелл
|0 : 1
|Слиго Роверс
|28.07.2022
|Слиго Роверс
|2 : 0
|Мазервелл