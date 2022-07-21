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    Марк Макги

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Макги
    Команда Мазервелл
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 25 мая 1957
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Мазервелл 2 : 1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    19.02.2023 Мазервелл 2 : 0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Килмарнок 1 : 1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 Росс Каунти 0 : 2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мазервелл 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Мазервелл 0 : 1 Слиго Роверс
    28.07.2022 Слиго Роверс 2 : 0 Мазервелл
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