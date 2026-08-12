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«Мазервелл» — «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:38
Мазервелл - ХИК
13 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 3 раунд
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1.70
Победа «Мазервелла»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «ХИК» пройдет 13 августа в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк». Хозяева из Шотландии подходят к игре после ничьей в первом матче (1-1) и имеют преимущество за счет гостевого гола, а также находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти последних матчах и демонстрируют надежную игру в обороне. Гости из Финляндии, в свою очередь, также стабильны: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и регулярно забивают. Первая игра оставила интригу, и теперь на «Фир Парк» решится, кто пройдет в следующий раунд. Кто же сумеет взять верх – шотландский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или финский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Мазервелла» говорит их надежная игра в обороне и преимущество за счет гостевого гола. Шотландский клуб пропускает в среднем всего 0,40 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в квалификации. В первом матче «Мазервелл» сыграл вничью на выезде (1-1), сумев забить гол на поле соперника, что дает им преимущество – теперь даже ничья 0-0 или 1-1 выведет их в следующий раунд. Атака хозяев также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола и забивают в пяти из семи последних матчей. Кроме того, «Мазервелл» не проигрывает в пяти последних матчах, а в чемпионате Шотландии команда показывает уверенные результаты: ничья с «Фалкирком» (0-0) и победа над «Хибернианом» (2-1) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Фир Парк» может стать решающим фактором, так как «Мазервелл» традиционно силен при своих болельщиках.

«ХИК» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Финский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его атака стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в шести из восьми последних встреч. В первом матче «ХИК» сыграл вничью на своем поле (1-1), не позволив сопернику уйти с победой. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола. В чемпионате Финляндии команда показывает стабильные результаты: победы над «Оулу» (1-0) и «ТПС» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «ХИК» необходимо побеждать с любым счетом или сыграть вничью со счетом 2-2 и выше, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Мазервелл» имеет преимущество за счет гостевого гола и более надежной защиты, тогда как «ХИК» опасен в атаке и стабилен на выезде. Хозяевам достаточно ничьей 0-0 или 1-1, что позволяет им играть более осторожно, но их атакующий потенциал и домашнее поле должны помочь им добиться положительного результата. «ХИК» будет вынужден раскрываться, что может привести к контратакам «Мазервелла». С учетом домашней поддержки и гостевого гола шотландский клуб выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована ничья 1-1 на поле «ХИК», что дает «Мазервеллу» преимущество за счет гостевого гола. Текущая форма «Мазервелла» впечатляет: команда не проигрывает в пяти последних матчах и пропускает всего 0,40 гола за игру. «ХИК» также стабилен: не проигрывает в шести из восьми матчей и забивает регулярно. Учитывая, что хозяевам достаточно минимальной ничьей, они могут позволить себе играть вторым номером, но при таком раскладе голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Мазервелл
2 : 0
13.08.2026
ХИК
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 1
06.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 3 раунд
Мазервелл
2 : 0
13.08.2026
ХИК
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 1
06.08.2026
Мазервелл

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
1
Алекс Полсен
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
11
Алекс Лоури
АП
19
Ибраим Саид
ПВ
17
R. Charles-Cook
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
ХИК
44
Matej Marković
ВР
6
Вилле Тикканен
ЦЗ
13
Kaius Simojoki
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
8
Pyry Mentu
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
29
Сантери Хаарала
ПВ
14
Leonel Montano
ЦФ
18
Toivo Mero
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
27
Mikey Booth
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
77
Willy Vogt
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
36
Lucas Weir
ЦФ
ХИК
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
26
M. Ylitolva
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
32
Mouhamed Gueye
ЦП
11
Martin Kirilov
ЦП
15
Джере Каллинен
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
22
L. Moller
ЦФ
4-2-3-1
1
Полсен
45
Лонгело
3
Гирдвуд-Райх
5
Морман
22
12
18
Масванхизе
8
Фадингер
11
Лоури
19
Саид
17
3-4-1-2
44
6
Тикканен
13
65
Налло
4
Ринг
7
9
8
29
Хаарала
18
14
22
4
4
22
11
Лоури
23
23
11
Лоури
18
Масванхизе
27
27
18
Масванхизе
12
25
25
12
17
77
77
17
6
Тикканен
3
3
6
Тикканен
7
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
7
9
11
11
9
29
Хаарала
20
Пукки
20
Пукки
29
Хаарала
Остались в запасе
Мазервелл
ХИК
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
24
Luca Ross
ЦФ
36
Lucas Weir
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
26
M. Ylitolva
ЦЗ
32
Mouhamed Gueye
ЦП
15
Джере Каллинен
ЦП
22
L. Moller
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
24
Luca Ross
ЦФ
36
Lucas Weir
ЦФ
Остались в запасе
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
26
M. Ylitolva
ЦЗ
32
Mouhamed Gueye
ЦП
15
Джере Каллинен
ЦП
22
L. Moller
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Осси Вирта

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мазервелла». Шотландский клуб имеет преимущество за счет гостевого гола, демонстрирует надежную защиту (0,40 пропущенных гола за игру) и играет на своем поле, где традиционно силен. Гости, несмотря на атакующий потенциал, вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и оборонительную дисциплину «Мазервелла», он должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Мазервелла» с коэффициентом 1,70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «ХИК» состоится 13 августа 2026 года в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.70
Победа «Мазервелла»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций ХИК Мазервелл
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