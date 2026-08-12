Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «ХИК» пройдет 13 августа в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк». Хозяева из Шотландии подходят к игре после ничьей в первом матче (1-1) и имеют преимущество за счет гостевого гола, а также находятся в хорошей форме – они не проигрывают в пяти последних матчах и демонстрируют надежную игру в обороне. Гости из Финляндии, в свою очередь, также стабильны: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и регулярно забивают. Первая игра оставила интригу, и теперь на «Фир Парк» решится, кто пройдет в следующий раунд. Кто же сумеет взять верх – шотландский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или финский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Мазервелла» говорит их надежная игра в обороне и преимущество за счет гостевого гола. Шотландский клуб пропускает в среднем всего 0,40 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в квалификации. В первом матче «Мазервелл» сыграл вничью на выезде (1-1), сумев забить гол на поле соперника, что дает им преимущество – теперь даже ничья 0-0 или 1-1 выведет их в следующий раунд. Атака хозяев также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола и забивают в пяти из семи последних матчей. Кроме того, «Мазервелл» не проигрывает в пяти последних матчах, а в чемпионате Шотландии команда показывает уверенные результаты: ничья с «Фалкирком» (0-0) и победа над «Хибернианом» (2-1) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Фир Парк» может стать решающим фактором, так как «Мазервелл» традиционно силен при своих болельщиках.

«ХИК» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Финский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его атака стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в шести из восьми последних встреч. В первом матче «ХИК» сыграл вничью на своем поле (1-1), не позволив сопернику уйти с победой. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола. В чемпионате Финляндии команда показывает стабильные результаты: победы над «Оулу» (1-0) и «ТПС» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «ХИК» необходимо побеждать с любым счетом или сыграть вничью со счетом 2-2 и выше, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Мазервелл» имеет преимущество за счет гостевого гола и более надежной защиты, тогда как «ХИК» опасен в атаке и стабилен на выезде. Хозяевам достаточно ничьей 0-0 или 1-1, что позволяет им играть более осторожно, но их атакующий потенциал и домашнее поле должны помочь им добиться положительного результата. «ХИК» будет вынужден раскрываться, что может привести к контратакам «Мазервелла». С учетом домашней поддержки и гостевого гола шотландский клуб выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована ничья 1-1 на поле «ХИК», что дает «Мазервеллу» преимущество за счет гостевого гола. Текущая форма «Мазервелла» впечатляет: команда не проигрывает в пяти последних матчах и пропускает всего 0,40 гола за игру. «ХИК» также стабилен: не проигрывает в шести из восьми матчей и забивает регулярно. Учитывая, что хозяевам достаточно минимальной ничьей, они могут позволить себе играть вторым номером, но при таком раскладе голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мазервелла». Шотландский клуб имеет преимущество за счет гостевого гола, демонстрирует надежную защиту (0,40 пропущенных гола за игру) и играет на своем поле, где традиционно силен. Гости, несмотря на атакующий потенциал, вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и оборонительную дисциплину «Мазервелла», он должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Мазервелла» с коэффициентом 1,70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «ХИК» состоится 13 августа 2026 года в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.