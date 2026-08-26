Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между немецким «Фрайбургом» и шотландским «Мазервеллом» пройдет 27 августа 2026 года во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион». В первой встрече в Шотландии «Фрайбург» одержал уверенную победу со счeтом 3:1, и теперь немецкий клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу на фоне трeх побед подряд, а их атака забивает в среднем 2,80 гола за последние пять матчей. Однако оборона «Фрайбурга» небезупречна – команда пропускает в двенадцати из четырнадцати последних встреч. «Мазервелл», в свою очередь, забил в первом матче и способен создать проблемы на выезде, но его атака действует неэффективно (0,80 гола в среднем за игру). Сможет ли шотландский клуб преподнести сенсацию и отыграть два мяча, или «Фрайбург» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Фрайбург» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, классу и домашней поддержке. Немецкий клуб выиграл три последних матча, а его атака находится в отличной форме – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Фрайбург» разгромил «Мазервелл» на его поле со счeтом 3:1, подтвердив своe превосходство. В Кубке Германии они разгромили «Фортуну» (5:1), а в товарищеских матчах уверенно обыграли «Страсбур» (2:0). Однако оборона хозяев вызывает тревогу: они пропускают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. Это даeт «Мазервеллу» шанс на гол, но для общего успеха шотландцам необходимо забивать минимум два мяча и надеяться на ошибки соперника.

«Мазервелл» подходит к ответной игре с задачей отыграть два мяча, но его атакующие показатели оставляют желать лучшего – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. В первом поединке шотландцы сумели забить один гол, но пропустили три, и теперь им предстоит выезд в Германию, где «Фрайбург» выглядит ещe сильнее. Оборона гостей действует достаточно надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что позволяет им сдерживать атаки соперника. Однако в чемпионате Шотландии «Мазервелл» сыграл вничью с «Фалкирком» (0:0) и вылетел из Кубка лиги, уступив «Стенхаусмьюир» (0:1). Гости будут стремиться хотя бы забить гол престижа, но вряд ли смогут рассчитывать на итоговый успех.

Итоговый вывод: «Фрайбург» является явным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, мощной атаке и домашнему полю. «Мазервелл» способен забить, учитывая проблемы хозяев в обороне, но его собственная низкая результативность не позволит ему отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – победа «Фрайбурга» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Фрайбург» одержал победу со счeтом 3:1 на выезде. Текущая форма «Фрайбурга» – три победы подряд и стабильные голы, тогда как «Мазервелл» испытывает проблемы в атаке и не показывает стабильных результатов. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на их уязвимость в обороне.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 7 Забитых мячей 2 3.5 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Фрайбург 4 : 1 Мазервелл Лига конференций, 4 раунд Фрайбург 4 : 1 Мазервелл Лига конференций, 4 раунд Мазервелл 1 : 3 Фрайбург

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга» с разницей как минимум в два мяча. Мощная атака хозяев, их комфортное преимущество после первого матча и слабая результативность гостей, которые забивают в среднем 0,80 гола за игру, делают исход очевидным. «Мазервелл» может забить гол престижа, но его оборона вряд ли выдержит давление «Фрайбурга» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Фрайбурга» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Фрайбургом» и «Мазервеллом» состоится 27 августа 2026 года во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.