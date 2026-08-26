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«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:04
Фрайбург - Мазервелл
27 авг. 2026, четверг 19:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Фрайбурга» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между немецким «Фрайбургом» и шотландским «Мазервеллом» пройдет 27 августа 2026 года во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион». В первой встрече в Шотландии «Фрайбург» одержал уверенную победу со счeтом 3:1, и теперь немецкий клуб имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу на фоне трeх побед подряд, а их атака забивает в среднем 2,80 гола за последние пять матчей. Однако оборона «Фрайбурга» небезупречна – команда пропускает в двенадцати из четырнадцати последних встреч. «Мазервелл», в свою очередь, забил в первом матче и способен создать проблемы на выезде, но его атака действует неэффективно (0,80 гола в среднем за игру). Сможет ли шотландский клуб преподнести сенсацию и отыграть два мяча, или «Фрайбург» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Фрайбург» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, классу и домашней поддержке. Немецкий клуб выиграл три последних матча, а его атака находится в отличной форме – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в трeх последних встречах. В первом матче «Фрайбург» разгромил «Мазервелл» на его поле со счeтом 3:1, подтвердив своe превосходство. В Кубке Германии они разгромили «Фортуну» (5:1), а в товарищеских матчах уверенно обыграли «Страсбур» (2:0). Однако оборона хозяев вызывает тревогу: они пропускают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. Это даeт «Мазервеллу» шанс на гол, но для общего успеха шотландцам необходимо забивать минимум два мяча и надеяться на ошибки соперника.

«Мазервелл» подходит к ответной игре с задачей отыграть два мяча, но его атакующие показатели оставляют желать лучшего – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. В первом поединке шотландцы сумели забить один гол, но пропустили три, и теперь им предстоит выезд в Германию, где «Фрайбург» выглядит ещe сильнее. Оборона гостей действует достаточно надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что позволяет им сдерживать атаки соперника. Однако в чемпионате Шотландии «Мазервелл» сыграл вничью с «Фалкирком» (0:0) и вылетел из Кубка лиги, уступив «Стенхаусмьюир» (0:1). Гости будут стремиться хотя бы забить гол престижа, но вряд ли смогут рассчитывать на итоговый успех.

Итоговый вывод: «Фрайбург» является явным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, мощной атаке и домашнему полю. «Мазервелл» способен забить, учитывая проблемы хозяев в обороне, но его собственная низкая результативность не позволит ему отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – победа «Фрайбурга» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Фрайбург» одержал победу со счeтом 3:1 на выезде. Текущая форма «Фрайбурга» – три победы подряд и стабильные голы, тогда как «Мазервелл» испытывает проблемы в атаке и не показывает стабильных результатов. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на их уязвимость в обороне.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
7
Забитых мячей
2
3.5
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 4 раунд
Мазервелл
1 : 3
20.08.2026
Фрайбург

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Мио Бакхаус
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Мазервелл
1
Алекс Полсен
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Лукас Фадингер
(К) АП
11
Алекс Лоури
АП
19
Ибраим Саид
ПВ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Zander McAllister
ЦП
27
Mikey Booth
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
15
Eythor Bjørgolfsson
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
17
R. Charles-Cook
ЦФ
77
Willy Vogt
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Бакхаус
30
Гюнтер
37
Розенфельдер
28
Гинтер
29
Треу
16
Энгельхардт
8
Эггештайн
14
Сузуки
7
Шерхант
31
Матанович
22
Ириэ
4-1-1-3-1
1
Полсен
23
4
3
Гирдвуд-Райх
45
Лонгело
71
Ходж
18
Масванхизе
19
Саид
11
Лоури
8
Фадингер
47
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
28
Гинтер
43
Огбус
43
Огбус
28
Гинтер
31
Матанович
42
Гото
42
Гото
31
Матанович
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
47
17
17
47
18
Масванхизе
7
Спарроу
7
Спарроу
18
Масванхизе
11
Лоури
20
Уильямс
20
Уильямс
11
Лоури
71
Ходж
25
25
71
Ходж
19
Саид
77
77
19
Саид
Остались в запасе
Фрайбург
Мазервелл
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Шустер
24
Luca Ross
ЦФ
15
Eythor Bjørgolfsson
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
29
Zander McAllister
ЦП
27
Mikey Booth
ЦП
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
21
Matty Connolly
ВР
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
Остались в запасе
24
Luca Ross
ЦФ
15
Eythor Bjørgolfsson
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
29
Zander McAllister
ЦП
27
Mikey Booth
ЦП
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
21
Matty Connolly
ВР
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Марк Макги

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга» с разницей как минимум в два мяча. Мощная атака хозяев, их комфортное преимущество после первого матча и слабая результативность гостей, которые забивают в среднем 0,80 гола за игру, делают исход очевидным. «Мазервелл» может забить гол престижа, но его оборона вряд ли выдержит давление «Фрайбурга» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Фрайбурга» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Фрайбургом» и «Мазервеллом» состоится 27 августа 2026 года во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк-Штадион» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Фрайбурга» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Мазервелл Фрайбург
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