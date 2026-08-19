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«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:51
Мазервелл - Фрайбург
20 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
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1.64
Победа «Фрайбурга» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Мазервеллом» и немецким «Фрайбургом» пройдет 20 августа в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию с хорошей формой и надежной защитой, тогда как гости представляют один из сильнейших чемпионатов Европы и обладают более высоким класcом, однако испытывают проблемы в гостевых матчах этого турнира. Сможет ли шотландский клуб использовать фактор домашнего поля и преподнести сенсацию, или «Фрайбург» подтвердит статус фаворита и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Мазервелла» говорит их впечатляющая домашняя форма и надежная игра в обороне. Шотландский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. В предыдущем раунде «Мазервелл» уверенно прошел финский ХИК (2-0 дома и 1-1 на выезде), а в Кубке лиги одержал победу над «Стенхаусмьюиром» (1-0). Однако атака хозяев выглядит скромно – в среднем 1,00 гола за матч, что против защитных проблем «Фрайбурга» может оказаться недостаточным для победы. В очных встречах команды ранее не пересекались, и этот фактор может сыграть на руку шотландцам, которые привыкли к домашней поддержке.

«Фрайбург» подходит к матчу с более высоким классом и опытом выступлений в еврокубках. Немецкий клуб забивает в среднем 2,20 гола за последние пять игр и забивает в шести из восьми последних матчей, что свидетельствует о стабильной атаке. Однако защита гостей вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Кроме того, «Фрайбург» проигрывает в четырех последних гостевых матчах Лиги Конференций, что может создать психологическое давление. В предыдущих еврокубковых сезонах команда показывала нестабильные результаты на выезде, но ее класс и атакующая мощь должны помочь справиться с шотландским андердогом.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Мазервелл» полагается на организованную защиту и домашнюю поддержку, тогда как «Фрайбург» делает ставку на атакующий потенциал и индивидуальное мастерство. Учитывая, что хозяева редко пропускают, но и редко забивают много, а гости уязвимы в обороне, матч обещает быть напряженным. Однако более высокий класс и опыт «Фрайбурга» должны склонить чашу весов в его пользу, несмотря на гостевые проблемы.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Мазервелла» в защите впечатляет (0,60 пропущенных), а «Фрайбург» много забивает, но еще больше пропускает, особенно на выезде. Учитывая разницу в классе и атакующей мощи, немецкий клуб является фаворитом, хотя шотландцы способны навязать борьбу за счет дисциплины.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
2
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 4 раунд
Мазервелл
1 : 3
20.08.2026
Фрайбург

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
1
Алекс Полсен
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Лукас Фадингер
(К) АП
11
Алекс Лоури
АП
19
Ибраим Саид
ПВ
17
R. Charles-Cook
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Фрайбург
1
Мио Бакхаус
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
34
Aaron Thomson
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
35
Blane Watson
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
77
Willy Vogt
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
27
Berkay Yilmaz
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
42
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-1-1-3-1
1
Полсен
45
Лонгело
4
3
Гирдвуд-Райх
5
Морман
71
Ходж
18
Масванхизе
8
Фадингер
11
Лоури
19
Саид
17
4-1-1-2-2
1
Бакхаус
29
Треу
28
Гинтер
37
Розенфельдер
33
Макенго
16
Энгельхардт
8
Эггештайн
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
31
Матанович
3
Гирдвуд-Райх
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
3
Гирдвуд-Райх
11
Лоури
23
23
11
Лоури
71
Ходж
25
25
71
Ходж
18
Масванхизе
77
77
18
Масванхизе
17
47
47
17
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
37
Розенфельдер
3
Линхарт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
31
Матанович
42
Гото
42
Гото
31
Матанович
7
Шерхант
27
27
7
Шерхант
Остались в запасе
Мазервелл
Фрайбург
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Главный тренер
Марк Макги
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
24
Luca Ross
ЦФ
21
Matty Connolly
ВР
27
Mikey Booth
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
34
Aaron Thomson
ЦЗ
35
Blane Watson
ЦП
31
Jack McConnell
ВР
Остались в запасе
6
Патрик Остерхаге
ЦП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Юлиан Шустер

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга» с разницей минимум в один мяч. Немецкий клуб имеет более высокий класс и атакующий потенциал, тогда как хозяева, несмотря на надежную защиту, слишком слабы в атаке, чтобы переиграть соперника из Бундеслиги. Учитывая, что «Фрайбург» забивает в среднем 2,20 гола за матч, а «Мазервелл» пропускает в последних встречах, гости должны реализовать свое преимущество. Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (-1) с коэффициентом 1.64.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «Фрайбургом» состоится 20 августа 2026 года в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.64
Победа «Фрайбурга» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Фрайбург Мазервелл
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