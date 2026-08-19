Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Мазервеллом» и немецким «Фрайбургом» пройдет 20 августа в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию с хорошей формой и надежной защитой, тогда как гости представляют один из сильнейших чемпионатов Европы и обладают более высоким класcом, однако испытывают проблемы в гостевых матчах этого турнира. Сможет ли шотландский клуб использовать фактор домашнего поля и преподнести сенсацию, или «Фрайбург» подтвердит статус фаворита и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Мазервелла» говорит их впечатляющая домашняя форма и надежная игра в обороне. Шотландский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. В предыдущем раунде «Мазервелл» уверенно прошел финский ХИК (2-0 дома и 1-1 на выезде), а в Кубке лиги одержал победу над «Стенхаусмьюиром» (1-0). Однако атака хозяев выглядит скромно – в среднем 1,00 гола за матч, что против защитных проблем «Фрайбурга» может оказаться недостаточным для победы. В очных встречах команды ранее не пересекались, и этот фактор может сыграть на руку шотландцам, которые привыкли к домашней поддержке.

«Фрайбург» подходит к матчу с более высоким классом и опытом выступлений в еврокубках. Немецкий клуб забивает в среднем 2,20 гола за последние пять игр и забивает в шести из восьми последних матчей, что свидетельствует о стабильной атаке. Однако защита гостей вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Кроме того, «Фрайбург» проигрывает в четырех последних гостевых матчах Лиги Конференций, что может создать психологическое давление. В предыдущих еврокубковых сезонах команда показывала нестабильные результаты на выезде, но ее класс и атакующая мощь должны помочь справиться с шотландским андердогом.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Мазервелл» полагается на организованную защиту и домашнюю поддержку, тогда как «Фрайбург» делает ставку на атакующий потенциал и индивидуальное мастерство. Учитывая, что хозяева редко пропускают, но и редко забивают много, а гости уязвимы в обороне, матч обещает быть напряженным. Однако более высокий класс и опыт «Фрайбурга» должны склонить чашу весов в его пользу, несмотря на гостевые проблемы.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Мазервелла» в защите впечатляет (0,60 пропущенных), а «Фрайбург» много забивает, но еще больше пропускает, особенно на выезде. Учитывая разницу в классе и атакующей мощи, немецкий клуб является фаворитом, хотя шотландцы способны навязать борьбу за счет дисциплины.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 2 Забитых мячей 7 1 В среднем за матч 3.5 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Фрайбург 4 : 1 Мазервелл Лига конференций, 4 раунд Фрайбург 4 : 1 Мазервелл Лига конференций, 4 раунд Мазервелл 1 : 3 Фрайбург

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фрайбурга» с разницей минимум в один мяч. Немецкий клуб имеет более высокий класс и атакующий потенциал, тогда как хозяева, несмотря на надежную защиту, слишком слабы в атаке, чтобы переиграть соперника из Бундеслиги. Учитывая, что «Фрайбург» забивает в среднем 2,20 гола за матч, а «Мазервелл» пропускает в последних встречах, гости должны реализовать свое преимущество. Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (-1) с коэффициентом 1.64.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Мазервеллом» и «Фрайбургом» состоится 20 августа 2026 года в Мотеруэлле на стадионе «Фир Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.