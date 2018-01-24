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  • «Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

24 января 2018, 07:53
2

Шотландский клуб «Мазервелл» представил своего новичка, защитника Питера Хартли, в стиле «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в минувший понедельник объявили о переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в своем твиттере.

В презентации чилиец исполнил на фортепиано гимн «Славься, славься «Манчестер Юнайтед», после чего отправился осматривать «Олд Траффорд». Шотландцы спародировали это представление. 29-летний футболист сыграл на крошечном рояле, а в его концовке, потеряв терпение, разбил игрушечный инструмент.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Шотландия. Премьер-Лига Мазервелл Манчестер Юнайтед Хартли Питер Санчес Алексис
Комментарии (2)
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Karpathian
1516773008
Молодцы)
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DeMoN-MUFC
1516781238
Прикольно)))
Ответить
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