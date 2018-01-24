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    «Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

    Шотландский клуб «Мазервелл» представил своего новичка, защитника Питера Хартли, в стиле «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в минувший понедельник объявили о переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в своем твиттере.

    В презентации чилиец исполнил на фортепиано гимн «Славься, славься «Манчестер Юнайтед», после чего отправился осматривать «Олд Траффорд». Шотландцы спародировали это представление. 29-летний футболист сыграл на крошечном рояле, а в его концовке, потеряв терпение, разбил игрушечный инструмент.

    Источник: Twitter

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    24.01.2018 07:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 24 января 2018, 11:07

      Прикольно)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 января 2018, 08:50

      Молодцы)

      0
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