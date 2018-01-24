«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Шотландский клуб «Мазервелл» представил своего новичка, защитника Питера Хартли, в стиле «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в минувший понедельник объявили о переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в своем твиттере.

В презентации чилиец исполнил на фортепиано гимн «Славься, славься «Манчестер Юнайтед», после чего отправился осматривать «Олд Траффорд». Шотландцы спародировали это представление. 29-летний футболист сыграл на крошечном рояле, а в его концовке, потеряв терпение, разбил игрушечный инструмент.