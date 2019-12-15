- 15 декабря 2019
- 18:15 Видео Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
- 26 августа 2018
- 16:13 ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей 3
- 24 января 2018
- 07:53 Видео «Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед» 2
- 26 ноября 2017
- 21:25 Фото «Селтик» победил «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги 1
- 6 апреля 2016
- 00:43 «Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона 5