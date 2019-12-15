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    Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника

    В матче 16-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» победил всухую «Мазервелл» (2:0). Один из голов у гостей забил колумбийский форвард Альфредо Морелос.

    После забитого мяча он побежал к трибуне болельщиков «Мазервелла». Подойдя к ней, он в прыжке показал кулак. Арбитр счел это за провокацию и показал футболисту желтую карточку. Она стала для Морелоса второй. Видео доступно ниже.

    • «Рейнджерс» благодаря победе возглавил турнирную таблицу.
    • Морелос уже не первый сезон выступает в ШПЛ.
    • «Рейнджерс» тренирует Стивен Джеррард.

    Источник: твиттер Stuart

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