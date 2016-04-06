«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона

«Рейнджерс» обеспечил себе путевку в высший шотландский дивизион, победив в 33-м туре Чемпионшипа «Дамбартон» (1:0). Таким образом, «плющевые мишки» впервые с сезона 2011/12 будут выступать в Премьершипе.

Напомним, по итогам сезона 2011/12 «джерс» исключили из шотландской Премьер-лиги и отправили во вторую лигу – самую низшую из всех профессиональных лиг. В сезоне 2012/13 «Рейнджерс» выиграли этот турнир, а в следующем сезоне последовала победа уже в Первой лиге, и выход в Чемпионшип. По итогам сезона 2014/15 светло-синие получили право сыграть в стыковых матчах за выход в элиту шотландского футбола, в которых уступили «Мазервеллу».