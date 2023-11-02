Серия А – одна из сильнейших лиг мира, которая дарит фанатам кучу звезд и сильных бомбардиров. А кто лучший бомбардир чемпионата Италии за все время? И что можно сказать о главных игроках этого рейтинга?

Таблица лучших бомбардиров в истории чемпионата Италии

Приводятся данные с сайта Transfermarkt:

Кто из действующих игроков Серии А есть в этом списке?

Давайте, для наглядности возьмем список из топ-75.

Чиро Иммобиле («Дженоа», «Торино», «Лацио») – 190 голов, 8-е место

Иммобиле сделал карьеру в «Торино», а после уехал в Европу, но не выдержал испытаний. В «Боруссии» из Дортмунда он жаловался на холодный менталитет немцев. В «Севилье» просто не вышел на свой уровень. В итоге Иммобиле вернулся в «Лацио» и стал главным игроком, бомбардиром и капитаном «Лацио». В Риме он с 2016-го, и за 7 лет успел стать лучшим бомбардиром клуба. На втором месте – Пиола, который за время в «Лацио» забил 159 мячей.

В последнее время у Иммобиле много сложностей в «Лацио». Минувшим летом он вообще мог уехать в Саудовскую Аравию из-за разногласий с главным тренером Маурицио Сарри. Но остался. Теперь медиа обсуждают его возможный трансфер уже зимой.

Мауро Икарди («Сампдория», «Интер») – 121 гол, 52-е место

Икарди сделал себе популярность в «Интере», и фанаты вполне резонно ожидали от него достижения статуса легенды. Но Икарди пошел по другой дороге: поменял агента (на свою жену Ванду Нару), рассорился с «Интером» и его болельщиками, попал в резерв при Антонио Конте и променял Милан на Париж. Сейчас Икарди играет в турецком «Галатасарае», зажигает там, а букмекеры принимают ставки на его возвращение в Серию А этой зимой.

Если это случится, то Икарди точно поднимется в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионата выше.

Доменико Берарди («Сассуоло») – 118 голов, 55-е место

Самый непопсовый из топовых игроков Серии А. За Берарди регулярно наблюдают топ-клубы, но он постоянно отказывается от предложений. В «Юве» он не поехал, потому что не очень хотел туда. В «Наполи» он не хотел, потому что не чувствовал подходящий момент для ухода из «Сассуоло». За этот клуб он выступает с 2015 года и прошел весь путь: от игры за примаверу и в Серии В до попадания в Серию А.

Слухи говорят, что за последний год он все же одумался и поручил агентам провести переговоры с теми же «Наполи» и «Ювентусом». Кажется, есть смысл – к 29 годам он выиграл только один трофей. И то со сборной Италии (Евро-2020).

Дрис Мертес («Наполи») – 113 голов, 60-е место

Лучший бомбардир в истории «Наполи». Мертенс провел в Неаполе 9 лет, помог клубу расти и вырос сам. Мертенс ради игры за «Наполи» отклонял предложения из АПЛ и Бундеслиги. Но под конец карьеры сорвался в «Галатасарай». Потом говорил: «Я видел в этом решении необходимость: больше не могу постоянно играть на уровне «Наполи», поэтому было бы ошибкой тащить за собой эту великую команду».

Пауло Дибала («Палермо», «Ювентус», «Рома») – 112 голов, 63-е место

Красивая история не произошла: многие ждали, что Дибала завершит карьеру в «Юве» и станет его многолетним капитаном. Но Дибала не сошелся по вопросам контракта с руководством «Ювентуса» и ушел бесплатным агентом в «Рому». Фанаты римлян символично сравнивают его с Франческо Тотти – итальянец в курсе этого и уже говорит, что Дибала способен превзойти его в плане игры за «Рому».

Эдинсон Кавани («Палермо», «Наполи») – 112, 65-е место

«Эль Матадора» знают по выступлениям за «ПСЖ» и «МЮ». Сейчас он вообще готовится вместе с «Бокой» к финалу Кубка Либертадорес. Но именно главную славу он заработал в «Наполи». Босс клуба Аурелио Де Лаурентис называл его одним из лучших нападающих в истории футбола.

Дуван Запата («Наполи», «Удинезе», «Сампдория», «Аталанта», «Торино») – 110 голов, 68-е место

Мог приехать в РПЛ, но отказался и остался в Италии. Прошлым летом он все же сменил клуб – ушел от Джан Пьеро Гасперини ради перспективного проекта Ивана Юрича.

Андреа Белотти («Палермо», «Торино», «Рома») – 109 голов, 73-е место

Было время, когда Белотти был лучшим нападающим Серии А и мог уйти в любимый «Милан». Но руководитель «Торино» Урбано Кайро просил за него 100 млн евро, безуспешно пытался продлить контракт и отпустил Белотти на правах свободного агента в «Рому». Сейчас Белотти сменил роль из-за смены клуба – вместо твердого игрока основы стал запасным.