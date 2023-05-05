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Пять коротких историй вокруг чемпионства «Наполи»: игрок, названный в честь Марадоны, экстравагантный владелец и ни одного чемпиона в составе

5 мая 2023, 11:37

«Наполи» – чемпион Италии! Официально, без всяких допущений. Эта победа – главное события в жизни клуба за последние 33 года – именно в 1990-м «Наполи» в последний раз брал скудетто.

Вот пять интересных историй вокруг этого чемпионства.

Спаллетти два года отдыхал после «Интера»: сидел на зарплате и согласился поработать только с «Наполи»

2017-й – Спаллетти стал главным тренером «Интера». Он сам говорил, что хотел построить чемпионский проект с клубом, но не смог. В итоге «Интер» попрощался с ним в 2019 году.

«Интер» не расторг контракт со Спаллетти и продолжил выплачивать ему зарплату до 2021 года. При этом официально клуб должен был делать это до 30 июня того года. Но еще в мае-2021 «Наполи» договорился со Спаллетти, и Лучано попросил «Интер» о расторжении контракта.

«Со мной плохо попрощались в «Интере». Я не хотел уходить бесследно: их решение с моим контрактом – следствие из не очень удачных менеджерских ходов. Когда я узнал о предложении «Наполи», то был рад разорвать контракт с «Интером». Аурелио [Де Лаурентис] предложил мне классный проект – было бы грехом отказаться от него».

В составе «Наполи» играет футболист, которого назвали в честь Марадоны

Переход Диего Демме в 2020-м был воспринят странно: у него было много предложений, и «Наполи» точно не был приоритетным вариантом. Но есть контекст, который объяснит его решение.

Отец Демме родом из Италии, и он несколько лет прожил в Неаполе – отсюда и любовь к «Наполи». В Германию Демме-старший переехал по работе. Там освоился, женился на местной девушке, и у них появился сын. Его семейство Демме назвали в честь Диего Марадоны, символа «Наполи» и Неаполя.

Диего Демме в детстве и в юности часто приезжал в Неаполь на каникулы. Когда он стал футболистом «Наполи», то сказал: «Для меня это честь. Говорю абсолютно честно, я невероятно горд представлять этот клуб. Мой отец болеет за него. Я болею за него с детства. Однажды я стану чемпионом Италии с «Наполи» – совсем как Диего Марадона».

Хвича, кстати, мог перейти в «Ювентус», об этом говорил его агент

Вот слова Мамуки Джугели в интервью Нобелю Арустамяну:

«От «Ювентуса» был предварительный контракт, но случилось там что, помнишь? Они 4-е место заняли, и спортивный директор Паратичи уехал в «Тоттенхэм». И тренер тоже освободился. Если бы не Фабио Паратичи, то Хвича мог стать игроком «Юве», предварительный контакт был».

Главный творец этой истории – экстравагантный владелец

Давайте зафиксируем несколько периодом из совместной жизни «Наполи» и его владельца Аурелио Де Лаурентиса:

1. 2004 год. «Наполи» – банкрот. Но в городе появился Аурелио Де Лаурентис, который забрал на себя обязанность по продвижению клуба. Он быстро поднял «Наполи» в Серию А.

2. Начало-середина десятых. Де Лаурентис сделал из «Наполи» крепкий середняк. Про тот период он говорил: «Фанаты «Наполи» требовали от меня сиюминутных успехов и ссылались на историю. Беда в том, что у нас нет для этого ресурсов. Я хочу, чтобы Неаполь почувствовал вновь сладость скудетто. Но для повторения успехов уйдут долгие годы. Буду работать над этим, чтобы подарить этим фанатам радость снова».

3. Конец десятых: сорванное чемпионство, возвращение статуса одного из сильнейших клубов Италии.

4. 2023-й – чемпионство.

Забавно, но почти все это время фанаты «Наполи» конфликтовали с Де Лаурентисом: их не устраивала политика владельца и его высказывания о движении фанатского сектора. Они часто выставляли нецензурные баннеры про него и распевали оскорбительные кричалки. Примирение случилось относительно недавно, а на матче с «Салернитаной» фанаты уже пели положительное про Аурелио Де Лаурентиса.

В «Наполи» нет ни одного чемпиона топ-5 лиг

Да, это так. Никто из футболистов «Наполи» до скудетто-2023 не выигрывал золото чемпионатов Англии, Германии, Италии, Испании или Франции. Зато в составе есть чемпионы Европы, обладатели различных национальных кубков и призеры Серии А.

Фото: Keystone Press Agency, ZUMAPRESS/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Италия Наполи Кварацхелия Хвича Де Лаурентис Аурелио
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