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ТОП-10 лучших бомбардиров «Ромы» за всю историю


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09.02.2025 16:37
Кто был лучшим бомбардиром в истории Ромы: от Да Косты до Тотти

«Рома» остается одним из самых популярных клубов Серии А, невзирая на то, что сейчас «джаллоросси» переживают не самые лучшие времена.

В составе красно-желтой команды из Вечного города было немало выдающихся игроков. Конечно, дело касается и нападающих. Ниже мы поговорим о лучших бомбардирах в истории «Ромы».

1. Франческо Тотти – 307

Тотти – настоящая икона поклонников «Ромы». Идол фанов по прозвищу Император навеки является человеком, который олицетворяет «джаллоросси».

Франческо посвятил всю свою карьеру профессионального футболиста «Роме». У него были возможности перейти в «Милан», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и другие гранды, однако Тотти всегда хранил преданность цветам родного клуба.

Он дебютировал в Серии А в 1992 году, в молодом возрасте стал капитаном «Ромы» и выступал на самом высоком уровне до 2017 года. Позднее Тотти трудился в структуре «волков». Сейчас Ческо открыто говорит о желании вернуться в центральный офис «джаллоросси» и снова попробовать свои силы в качестве функционера.

Тотти известен своим дриблингом, высоким футбольным интеллектом, точными передачами. Играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего.

Тотти не только лучший снайпер в истории «Ромы», но и рекордсмен по числу проведенных матчей в составе «красно-желтых». Суммарно он отбегал 785 (!) поединков с учетом всех соревнований, записав на свой лицевой счет 307 результативных ударов. В 2020 году Тотти официально был включен в Зал славы итальянского футбола. Болельщики «волков» считают, что десятый номер должен быть навечно закреплен за Императором.

2. Роберто Пруццо – 138

Пруццо известен по выступлению в 1970-х и 1980-х годах. Как и Тотти он является уроженцем Рима. В составе «Ромы» он провел 315 матчей, после чего выступал в более скромных клубах («Болонья», «Латина», «Сиена»).

В настоящее время «светится» в футбольном медиапространстве Италии. Охотно дает интервью и комментирует различные события, напрямую связанные с «Ромой».

3. Эдин Джеко – 119

Едва ли не самый известный футболист из Боснии и Герцеговины. Играет на проуровне и по сей день.

В «Роме» Джеко отбегал 260 матчей, после чего перебрался в миланский «Интер». Ныне играет в турецкой Суперлиге, защищая цвета стамбульского «Фенербахче».

4. Амедео Амедеи – 110

Амедеи – воспитанник «Ромы». Провел в родной команде 12 лет. Также успел поиграть за «Аталанту», «Интер» и «Наполи». Был участником чемпионата мира 1950 года.

5. Родольфо Волк – 106

Родольфо – одна из первых значимых фигур в многолетней истории «Ромы». Выступал за столичную команду в первой половине 20 века (1928 – 1933). Провел в «Роме» 160 матчей. Также в его активе имеются пять игр за национальную команду Италии.

6. Педро Манфредини – 101

Манфредини уроженец Аргентины, отличался прекрасной техникой, отменной физической подготовкой. В составе «Ромы» провел семь сезонов. В 1963 году становился лучшим снайпером итальянской Серии А. Помог «волкам» выиграть Кубок страны, а также Кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА).

7. Винченцо Монтелла – 101

Знаменитый форвард по прозвищу Аэроплан. Был одним из лидеров легендарной «Ромы» образца 2001 года, которой удалось завоевать Скудетто под руководством Фабио Капелло (позднее известнейший специалист успеет поработать в национальной сборной России).

В настоящее время Монтелла трудится тренером и возглавляет национальную сборную Турции.

8. Абель Бальбо – 87

Еще один представитель Аргентины в нашем списке. В «Рому» заходил дважды – с 1993 по 1998 и с 2000 по 2002 год. В составе «джаллоросси» становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

9. Марко Дельвеккио – 83

Форвард знаменитой «Ромы» 2001 года. Родился в Милане и даже пытался проявить себя в местном «Интере», однако широкую известность получил в столице, играя за красно-желтую команду Вечного города.

Был очень универсальным футболистом. На протяжении карьеры поиграл центральным нападающим, «в оттяжке» и даже в полузащите. Становился серебряным призером Евро-2000 в составе сборной Италии (отметился голом в финальном матче турнира).

10. Дино Да Коста – 79

Весьма любопытный персонаж, который и вовсе мог не стать футболистом. Дино хотел быть священником, но в конечном итоге передумал и решил связать свою жизнь с Игрой миллионов.

Начинал карьеру в Бразилии. Был замечен представителями «Ромы» во время латиноамериканского турне «волков» и перебрался в Италию из «Ботафого». В составе «Ромы» становился лучшим снайпером Серии А (22 гола в сезоне 1956/1957), в статусе одного из ключевых исполнителей команды помог «джаллоросси» выиграть Кубок страны и Кубок Ярмарок.

Таблица лучший бомбардиров «Ромы» за всю историю

Игрок

Голов

Матчей

Франческо Тотти

307

785

Роберто Пруццо

138

315

Эдин Джеко

119

260

Амедео Амадеи

110

234

Родольфо Волк

106

160

Педро Манфредини

101

164

Винченцо Монтелла

101

258

Абель Бальбо

87

182

Марко Дельвеккио

83

300

Дино Да Коста

79

163
Источник: Бомбардир.ру
Фото: face.ba
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