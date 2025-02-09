ТОП-10 лучших бомбардиров «Ромы» за всю историю

Кто был лучшим бомбардиром в истории Ромы: от Да Косты до Тотти

«Рома» остается одним из самых популярных клубов Серии А, невзирая на то, что сейчас «джаллоросси» переживают не самые лучшие времена.

В составе красно-желтой команды из Вечного города было немало выдающихся игроков. Конечно, дело касается и нападающих. Ниже мы поговорим о лучших бомбардирах в истории «Ромы».

1. Франческо Тотти – 307

Тотти – настоящая икона поклонников «Ромы». Идол фанов по прозвищу Император навеки является человеком, который олицетворяет «джаллоросси».

Франческо посвятил всю свою карьеру профессионального футболиста «Роме». У него были возможности перейти в «Милан», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и другие гранды, однако Тотти всегда хранил преданность цветам родного клуба.

Он дебютировал в Серии А в 1992 году, в молодом возрасте стал капитаном «Ромы» и выступал на самом высоком уровне до 2017 года. Позднее Тотти трудился в структуре «волков». Сейчас Ческо открыто говорит о желании вернуться в центральный офис «джаллоросси» и снова попробовать свои силы в качестве функционера.

Тотти известен своим дриблингом, высоким футбольным интеллектом, точными передачами. Играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего.

Тотти не только лучший снайпер в истории «Ромы», но и рекордсмен по числу проведенных матчей в составе «красно-желтых». Суммарно он отбегал 785 (!) поединков с учетом всех соревнований, записав на свой лицевой счет 307 результативных ударов. В 2020 году Тотти официально был включен в Зал славы итальянского футбола. Болельщики «волков» считают, что десятый номер должен быть навечно закреплен за Императором.

2. Роберто Пруццо – 138

Пруццо известен по выступлению в 1970-х и 1980-х годах. Как и Тотти он является уроженцем Рима. В составе «Ромы» он провел 315 матчей, после чего выступал в более скромных клубах («Болонья», «Латина», «Сиена»).

В настоящее время «светится» в футбольном медиапространстве Италии. Охотно дает интервью и комментирует различные события, напрямую связанные с «Ромой».

3. Эдин Джеко – 119

Едва ли не самый известный футболист из Боснии и Герцеговины. Играет на проуровне и по сей день.

В «Роме» Джеко отбегал 260 матчей, после чего перебрался в миланский «Интер». Ныне играет в турецкой Суперлиге, защищая цвета стамбульского «Фенербахче».

4. Амедео Амедеи – 110

Амедеи – воспитанник «Ромы». Провел в родной команде 12 лет. Также успел поиграть за «Аталанту», «Интер» и «Наполи». Был участником чемпионата мира 1950 года.

5. Родольфо Волк – 106

Родольфо – одна из первых значимых фигур в многолетней истории «Ромы». Выступал за столичную команду в первой половине 20 века (1928 – 1933). Провел в «Роме» 160 матчей. Также в его активе имеются пять игр за национальную команду Италии.

6. Педро Манфредини – 101

Манфредини уроженец Аргентины, отличался прекрасной техникой, отменной физической подготовкой. В составе «Ромы» провел семь сезонов. В 1963 году становился лучшим снайпером итальянской Серии А. Помог «волкам» выиграть Кубок страны, а также Кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА).

7. Винченцо Монтелла – 101

Знаменитый форвард по прозвищу Аэроплан. Был одним из лидеров легендарной «Ромы» образца 2001 года, которой удалось завоевать Скудетто под руководством Фабио Капелло (позднее известнейший специалист успеет поработать в национальной сборной России).

В настоящее время Монтелла трудится тренером и возглавляет национальную сборную Турции.

8. Абель Бальбо – 87

Еще один представитель Аргентины в нашем списке. В «Рому» заходил дважды – с 1993 по 1998 и с 2000 по 2002 год. В составе «джаллоросси» становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

9. Марко Дельвеккио – 83

Форвард знаменитой «Ромы» 2001 года. Родился в Милане и даже пытался проявить себя в местном «Интере», однако широкую известность получил в столице, играя за красно-желтую команду Вечного города.

Был очень универсальным футболистом. На протяжении карьеры поиграл центральным нападающим, «в оттяжке» и даже в полузащите. Становился серебряным призером Евро-2000 в составе сборной Италии (отметился голом в финальном матче турнира).

10. Дино Да Коста – 79

Весьма любопытный персонаж, который и вовсе мог не стать футболистом. Дино хотел быть священником, но в конечном итоге передумал и решил связать свою жизнь с Игрой миллионов.

Начинал карьеру в Бразилии. Был замечен представителями «Ромы» во время латиноамериканского турне «волков» и перебрался в Италию из «Ботафого». В составе «Ромы» становился лучшим снайпером Серии А (22 гола в сезоне 1956/1957), в статусе одного из ключевых исполнителей команды помог «джаллоросси» выиграть Кубок страны и Кубок Ярмарок.

Таблица лучший бомбардиров «Ромы» за всю историю