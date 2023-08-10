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    • Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста

    Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста

    Болельщики «Ювентуса» не хотят, чтобы клуб подписывал форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

    Накануне они устроили акцию протеста против трансфера 30-летнего бельгийца.

    Основной состав «Ювентуса» разгромил вторую команду со счетом 8:0. Когда матч закончился, фанаты вышли на поле и стали скандировать «Не подписывайте Лукаку!».

    Стюарды были вынуждены оцепить подтрибунное помещение, чтобы обеспечить безопасность футболистов.

    Этому предшествовал еще один перформанс. Члены фанатского объединения Curva Sud сфотографировались с баннером «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь».

    В соцсетях этот снимок распространяли с подписью: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

    «Ювентус» вел переговоры с «Челси» об обмене с участием Лукаку и Душана Влаховича.

    В прошлом сезоне нападающий играл за «Интер» на правах аренды, но и там ему уже не рады. Более того, считают предателем.

    Фото: твиттер Forza Juventus, AFLO / Global Look Press

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    Источник: RMC Sport

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    10.08.2023 12:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      Вит65 10 августа, 20:36

      Бревно как игрок. В принтере пусть остается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1842

      Таврида 10 августа, 12:47

      Хреновы расисты)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +859

      jet andy > Таврида 10 августа, 13:21

      Дело не в цвете кожи, а в том что он ненадежный и с подмоченной репутацией.

      0
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