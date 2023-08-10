Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста

Болельщики «Ювентуса» не хотят, чтобы клуб подписывал форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Накануне они устроили акцию протеста против трансфера 30-летнего бельгийца.

Основной состав «Ювентуса» разгромил вторую команду со счетом 8:0. Когда матч закончился, фанаты вышли на поле и стали скандировать «Не подписывайте Лукаку!».

Стюарды были вынуждены оцепить подтрибунное помещение, чтобы обеспечить безопасность футболистов.

Этому предшествовал еще один перформанс. Члены фанатского объединения Curva Sud сфотографировались с баннером «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь».

В соцсетях этот снимок распространяли с подписью: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

«Ювентус» вел переговоры с «Челси» об обмене с участием Лукаку и Душана Влаховича.

В прошлом сезоне нападающий играл за «Интер» на правах аренды, но и там ему уже не рады. Более того, считают предателем.

Фото: твиттер Forza Juventus, AFLO / Global Look Press