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  • «Наполи» рассыпается: уходит Спаллетти, скоро уйдет легендарный спортдир и сильнейший игрок. С кем Хвича будет бороться за новое чемпионство?

«Наполи» рассыпается: уходит Спаллетти, скоро уйдет легендарный спортдир и сильнейший игрок. С кем Хвича будет бороться за новое чемпионство?

29 мая 2023, 11:22
6

«Наполи» – самый иррациональный клуб Италии. После самого успешного за 33 года сезона клуб прощается с Лучано Спаллетти и очень скоро может отпустить спортдира и нескольких лидеров.

Что же там случилось?

Слухи об уходе Лучано Спаллетти из «Наполи» появлялись давно. Причем их итальянские медиа объясняли взаимным нежеланием сторон продлевать контракт Спаллетти, истекающий летом-2024. Спаллетти, по мнению журналистов, хотел больше зарплаты и гарантии развития клуба. Экстравагантный президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не мог дать Спаллетти все то, что он просил. В итоге клуб и тренер разошлись за год до официального завершения сотрудничества.

Спаллетти пока не выступал. А вот Де Лаурентис уже высказался по поводу ухода тренера:

«Спаллетти – свободный человек. Когда кто-то приходит к вам и говорит, что сделал все возможное, что жизненный цикл этого проекта для него завершился и что ему нужен год отдыха от футбола, то что я должен делать? В жизни нужно всегда быть щедрым: он подарил мне чемпионство – я ему очень благодарен».

За пару дней до этого выступления Де Лаурентиса Спаллетти лишь сказал, что между ним и владельцем нет никаких разногласий и что судьба клуба уже давно обговорена. Еще за неделю до этого сам Де Лаурентис рассказывал: «Быть в «Наполи» – это привилегия. Я не могу удерживать людей, если они не хотят быть здесь». И это был явный намек на расставание со Спаллетти.

В итальянских медиа еще зимой были слухи о неустойке для Спаллетти в 8 млн евро в случае расторжения контракта. Calciomercato писало, что это не так – в его контракте есть лишь пункт, запрещающий ему в течение года тренировать, если соглашение будет расторгнуто.

Так что сейчас, видимо, Спаллетти действительно будет отдыхать.

А что случилось с руководством? Уходит спортдир, который помог собрать этот «Наполи»

Кристиано Джунтоли – один из самых незаметных и в то же время один из самых мощных спортивных директоров в Италии. Его скиллы определило умение сотрудничать с очень резким на действия Де Лаурентисом. Его мощность – способность собрать боевой состав при разных условиях. Когда у клуба были деньги, Джунтоли тащил Осимхена, Лосано, Маноласа и других звезд. Когда «Наполи» нуждался в рокировке, Джунтоли занимался продажей лидеров и искал на их место адекватную замену.

Яркий пример – прошлое лето: тогда «Наполи» попрощался с Кулибали, Фабианом, Инсинье и кучей других футболистов. На их место Джунтоли нашел Кима, Оливейру, выкупил Ангисса, взял Хвичу, Распадори, Симеоне, Остигарда и Ндомбеле. Итог – чемпионство. А сам Де Лаурентис называет «Наполи» «продуктом имени его и Джунтоли».

Теперь Джунтоли близок к «Ювентусу». В «Юве» намечена перестройка, и новые боссы клуба видят Джунтоли как великолепного кандидата для проведения качественных перемен в составе. Вместе с Джунтоли из состава могут уйти ряд игроков, которые помогали этому «Наполи» стать чемпионом:

  • У Осимхена остался год по контракту – и его всерьез хотят продать за 100+ млн, чтобы через год не расстаться за 0 евро. Плюс сам Осимхен не хочет продлевать соглашение;
  • Ким – «Манчестер Юнайтед» очень следит за ним и, по слухам, даже предлагают 50 млн евро.

Хвича? По нему пока нет предложений, если верить итальянским медиа. Да и сам Кварацхелия и его агент не говорили о желании покинуть команду ближайшим летом.

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лига чемпионов Италия Наполи Ювентус Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Мин-Джэ Ким Спаллетти Лучано Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (6)
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Bozigit
1685386138
Боюсь что в новом сезоне команда будет бороться за выживание
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PopAmira
1685690382
Спаллетти - лучший тренер-иностранец в Зените Крутой перец
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raritet
1686596470
Как бы там ни было, считаю большой удачей что этот синьор работал у нас в России. Дело даже не в его профессионализме . Человек обладающий высокой культурой не может быть по определению плохим тренером. Удачи ему. Трудно представить что в новом сезоне Наполи останется наверху.
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Sedoi_Goblin
1694983894
Лёлик, всё пропало! Гипс снимают,клиент уезжает!!)))
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