Спаллетти шел к победе в Серии А с 2005-го: после триумфа с «Наполи» он вспоминал Марадону и посвятил титул брату

«Наполи» – чемпион Италии. Фанаты ждали эту победу с 1990 года, в последний раз Неаполь праздновал скудетто во времена Диего Марадоны. Сейчас – новая история, новые легенды. А во главе этой победы стоит бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

Спаллетти – самый возрастной тренер, который взял Серию А. Сказал, что в успехе есть присутствие Марадоны

Для Лучано Спаллетти «Наполи» – не первый итальянский топ-клуб. Первое появление в реально сильной команде для Спаллетти произошло еще в 2005 году. Тогда ему было 46 лет, и он считался еще молодым тренером. Далекое-далекое интервью:

«Я – мечтатель, поэтому ставлю перед собой только одну цель. Конечно, чемпионство с «Ромой». Этот клуб не выигрывал золото уже несколько лет, что совершенно не укладывается с его статусом. «Рома» должна постоянно бороться за чемпионство – это один из главных клубов Италии».

В «Роме» Спаллетти отработал четыре года. Он взял два Кубка и Суперкубок Италии. Но до заветного чемпионство не дошел. «Рома» же с 2005-го переживала разные этапы истории, но так до и не взяла скудетто. Быстрее всего из этой пары справился с задачей Лучано Спаллетти – он прошел этапы в «Зените», (снова) «Роме», «Интере» и вернул величие «Наполи».

В марте Спаллетти отпраздновал 64-летие. Его 15-я попытка взять золото Серии А стала успешной.

Для Спаллетти это восьмой трофей и третье чемпионство в высших лигах: два – с «Зенитом», одно – с «Наполи». Было еще с «Пескарой», но в далеком 1996-м он выигрывал с ней Серию С. А еще Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А, и первым за 33 года тренером, который сделал это с «Наполи». Вот его теплые слова после долгожданной победы:

«Возможность видеть улыбки и радости партенопейцев дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город… Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.

Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство».

Спаллетти заплакал в прямом эфире после матча с «Удинезе»: он посвятил эту победу умершему брату

Это не полная речь, которую Спаллетти сказал после чемпионской ничьи с «Удинезе». Вот главная часть:

«Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, я посвящаю победу всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему тренерскому штабу, Джунтоли [спортивный директор «Наполи»], клубу за то, что он делает свою работу.

И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло».

Марчелло Спаллетти умер в 2019-м после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью. Он был тоже связан с футболом: когда-то играл, потом тренировал. Но все это происходило не на самом высоком уровне. Поэтому Марчелло долгое время управлял семейным поместьем в Тоскане. Вспоминая брата, Лучано Спаллетти заплакал.

Кстати, а что выигрывали другие тренеры «Зенита» после ухода из клуба

Возьмем период с 2007 года, когда было добыто первое чемпионство РПЛ. Вот трофейная статистика по тренерам (по тем, которые проработали в клубе от года).

• Дик Адвокат: после ухода из «Зенита» не взял ни один трофей.

• Лучано Спаллетти: пока что есть только победа в Серии А с «Наполи».

• Андре Виллаш-Боаш: после ухода из «Зенита» в его карьере не было трофеев.

• Мирча Луческу: взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины с «Динамо».

• Роберто Манчини: сразу после «Зенита» ушел работать в сборную Италии. Ее Манчини привел к первой с 1968 года победе на чемпионатах Европы.

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press