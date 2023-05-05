Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Спаллетти шел к победе в Серии А с 2005-го: после триумфа с «Наполи» он вспоминал Марадону и посвятил титул брату

    Спаллетти шел к победе в Серии А с 2005-го: после триумфа с «Наполи» он вспоминал Марадону и посвятил титул брату

    «Наполи» – чемпион Италии. Фанаты ждали эту победу с 1990 года, в последний раз Неаполь праздновал скудетто во времена Диего Марадоны. Сейчас – новая история, новые легенды. А во главе этой победы стоит бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

    Спаллетти – самый возрастной тренер, который взял Серию А. Сказал, что в успехе есть присутствие Марадоны

    Для Лучано Спаллетти «Наполи» – не первый итальянский топ-клуб. Первое появление в реально сильной команде для Спаллетти произошло еще в 2005 году. Тогда ему было 46 лет, и он считался еще молодым тренером. Далекое-далекое интервью:

    «Я – мечтатель, поэтому ставлю перед собой только одну цель. Конечно, чемпионство с «Ромой». Этот клуб не выигрывал золото уже несколько лет, что совершенно не укладывается с его статусом. «Рома» должна постоянно бороться за чемпионство – это один из главных клубов Италии».

    В «Роме» Спаллетти отработал четыре года. Он взял два Кубка и Суперкубок Италии. Но до заветного чемпионство не дошел. «Рома» же с 2005-го переживала разные этапы истории, но так до и не взяла скудетто. Быстрее всего из этой пары справился с задачей Лучано Спаллетти – он прошел этапы в «Зените», (снова) «Роме», «Интере» и вернул величие «Наполи».

    В марте Спаллетти отпраздновал 64-летие. Его 15-я попытка взять золото Серии А стала успешной.

    Для Спаллетти это восьмой трофей и третье чемпионство в высших лигах: два – с «Зенитом», одно – с «Наполи». Было еще с «Пескарой», но в далеком 1996-м он выигрывал с ней Серию С. А еще Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А, и первым за 33 года тренером, который сделал это с «Наполи». Вот его теплые слова после долгожданной победы:

    «Возможность видеть улыбки и радости партенопейцев дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город… Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.

    Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство».

    Спаллетти заплакал в прямом эфире после матча с «Удинезе»: он посвятил эту победу умершему брату

    Это не полная речь, которую Спаллетти сказал после чемпионской ничьи с «Удинезе». Вот главная часть:

    «Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, я посвящаю победу всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему тренерскому штабу, Джунтоли [спортивный директор «Наполи»], клубу за то, что он делает свою работу.

    И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло».

    Марчелло Спаллетти умер в 2019-м после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью. Он был тоже связан с футболом: когда-то играл, потом тренировал. Но все это происходило не на самом высоком уровне. Поэтому Марчелло долгое время управлял семейным поместьем в Тоскане. Вспоминая брата, Лучано Спаллетти заплакал.

    Кстати, а что выигрывали другие тренеры «Зенита» после ухода из клуба

    Возьмем период с 2007 года, когда было добыто первое чемпионство РПЛ. Вот трофейная статистика по тренерам (по тем, которые проработали в клубе от года).

    • Дик Адвокат: после ухода из «Зенита» не взял ни один трофей.

    • Лучано Спаллетти: пока что есть только победа в Серии А с «Наполи».

    • Андре Виллаш-Боаш: после ухода из «Зенита» в его карьере не было трофеев.

    • Мирча Луческу: взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины с «Динамо».

    • Роберто Манчини: сразу после «Зенита» ушел работать в сборную Италии. Ее Манчини привел к первой с 1968 года победе на чемпионатах Европы.

    Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Zenit_Zenit 6 мая, 22:53

      Спалетти, Зенит всегда с тобой!
      Спасибо Мистер за футбол и эмоции !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4207

      raritet 6 мая, 22:45

      Можно по разному относиться к тренерам, которым довелось работать с Зенитом. На мой субъективный взгляд, он был одним из лучших тренеров команды. Иногда ему не хватало рациональности как и всякому эмоциональному итальянцу, но пожалуй только он мог удивить тем, что дублирующий состав работал на уровне основного. Он именно тренер, а не футбольный менеджер и поэтому хочется пожелать этому итальянцу здоровья для достижения новых успехов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 6 мая, 17:35

      люди которые не смотря на возраст и были неудачи , всё же достигают своей цели уже далеко не в молодом возрасте , вызывают только уважение ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tavri4eski99 6 мая, 02:03

      Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: Серебряный прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 01:16

      Один из велечайших тренеров Зенита. При нем Зенит приобрел имперское величие. И наверное самый умный тренер в нашей истории!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2609

      serglider > ФК Пупсик 6 мая, 13:33

      Не смеши мои шнурки! Все "велечие" Зени нефтяные бабки и поголовная нищета остальных российских клубов! Роснефть предпочитает лучше спонсировать забугорные клубы, но не другие российские. Совпадение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8303

      Беспонтий 5 мая, 14:15

      11 ноября 2010, 03:13
      Ловчев после перенесенного матча 18-го тура премьер-лиги «Зенит» ЦСКА (1:3) раскритиковал Лучано Спаллетти.

      «Спаллетти не случайно заслужил от Моуринью прозвище «zero tituli». Только вдумайтесь несмотря на свой тренерский опыт и, безусловно, высочайший класс, Лучано еще ни разу не становился чемпионом.
      Да, «Зенит» ровно шел по дистанции. Но когда команда находилась под более или менее сильным давлением каждый раз именно Спаллетти оказывался в силу, по конкретному, что называется сопернику, каждый раз именно Спаллетти оказывался в проигрыше. Его переиграл тренер «Осера», потом Карпин..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8303

      Беспонтий > Беспонтий 5 мая, 14:22

      Бомба, идите в жопу..
      Не то что похамить, поумничать не дают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8303

      Беспонтий > Беспонтий 5 мая, 14:27

      придётся перейти
      опять
      на эпиграммы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1132

      Спартач80 > Беспонтий 5 мая, 17:46

      Иди маме пожалуйся,она тебя пожалеет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 